Uusiutuva energia ajaa fossiilisten ohi

Maanantaina julkaistussa Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimialakatsauksessa ennustetaan, että fossiiliset polttoaineet jäävät tämän vuoden lopulla uusiutuvan energiantuotannon varjoon.

"Käännekohta on käsillä, sillä vuoden 2016 lopulla uusiutuvien energiamuotojen käyttöosuus ohittaa fossiilisten energianlähteiden osuuden", toimialapäällikkö Markku Alm kertoi Tampereella Bioenergiapäivillä keskiviikkona.

Uusiutuvan energian osuus on noussut, vaikka hakkeen kulutus on ollut laskussa kolme viimeistä vuotta. Hakkeen käyttötavoite vuoteen 2020 mennessä on 13,5 miljoonaa kuutiota.

Uusiutuvan energian tuotannosta 73 prosenttia on peräisin puusta. Puuenergiaan tehdyt lisäinvestoinnit kasvattavat puun käyttöä vielä nykytasosta.

Raportin mukaan myös muiden uusiutuvan energian tuotantomuotojen osuudet ovat lisääntyneet. Esimerkkejä uusimmista investoinneista ovat lämpöpumput, kierrätyspolttoaineet sekä liikenteen biopolttoaineet ja tuulivoima.

Taustalla on energiamurros, jossa fossiilisen energian hyödyntämisestä siirrytään uusiutuvaan energiaan. TEM:in mukaan merkittävimmät muutoksen ajurit ovat energiantuotannon alhaiset muuttuvat kustannukset, päästöttömyys ja markkinahintatason lasku.

Almin mukaan ala koostuu tällä hetkellä pienyrityksistä. Valtaosa näistä on alle 10 hengen yrityksiä.

"Uusiutuvan energian alalla pienten yritysten osuus on erityisen korostunut", hän sanoi.