Uutissuomalainen: Ensimmäinen törkeänä luonnonsuojelurikoksena tutkittu rikosjuttu raukeamassa

Ensimmäinen Suomessa törkeänä luonnonsuojelurikoksena tutkittu rikosjuttu on raukeamassa, kertoo Uutissuomalainen.

Kyse on Vaasassa viime keväänä havaitusta merimetsojen munien tuhoamisesta. Gråsälsbådanin saarella rikottiin kaikki munat yli 300 pesästä. Tapaus tuli poliisin tietoon, kun paikalla liikkuneet luonnonsuojelijat ilmoittivat tuhotyöstä toukokuussa.

Tutkinnanjohtaja Eero Välimäen mukaan on epätodennäköistä, että juttu etenisi syyteharkintaan. Välimäen mukaan tutkinta on jumissa, koska poliisilla on ollut vaikeuksia löytää näyttöä siitä, milloin rikos on tehty ja kuka tuhotyön on tehnyt.

Törkeä luonnonsuojelurikos tuli nimikkeenä rikoslakiin viime vuoden alussa. Poliisihallituksen mukaan poliisille on runsaan vuoden aikana kirjattu kaksi tapausta.

Toinenkin törkeänä rikoksena tutkittava teko liittyy merimetson pesinnän häirintään. Lounais-Suomen poliisilaitos tutkii Mynämäellä viime keväänä sattunutta tapausta.

"Ilmeisesti pesintää on häiritty, pesiä tuhottu ja jopa lintuja tapettu. Epäiltykin meillä on niin sanotusti toisen käden tietona. Mutta mitään suoraa näyttöä ei vielä ole", kertoo rikoskomisario Jouko Nummela.