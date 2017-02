Västra Nyland: Alfanaaras kaadettiin Perniössä – susilaumalle riskejä

Varsinais-Suomen Perniön seudulla liikkuneen susilauman alfanaaras on ammuttu, kertoo Västra Nyland -lehti. Luonnonvarakeskuksen suurpetotutkija Ilpo Kojola varoittaa, että seurauksena lauma voi muuttua hyvin epävakaaksi tai hajota.

Uudenmaan riistapäällikkö Visa Eronen on hänkin tyrmistynyt alfanaaraan kaadosta. Hänen mukaansa tämä oli todellinen takaisku.

Susi ammuttiin tiistaina Salon Perniössä. Seudulle annettiin yksi sudenkaatolupa vain runsas viikko aiemmin.

Laumassa on jäljellä tiettävästi viisi sutta. Kojolan mukaan on todennäköistä, että lauman alfauros ei löydä uutta naarasta ennen pariutumisaikaa, joka on juuri alkamassa. Mahdollista on myös, että alfauros pariutuu laumassa oman naarasjälkeläisensä kanssa.

Luonnonvarakeskuksen mukaan Suomessa oli joulukuussa 32–38 susilaumaa.