Vantaan Sanomat: Vantaata piinaavat susien lisäksi myös hirvet

Vantaa on noussut nyt otsikoihin myös hirvien temmellyskenttänä. Viime viikolla Kaakkois-Vantaan Länsisalmessa tehtiin susihavainto.

Vantaan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Martti Palokas on huolissaan Itä-Vantaan hirvitilanteesta. Hirvikanta kasvaa hänen mukaansa hallitsemattomasti, koska Sipoonkorven kansallispuistossa ei saa metsästää, paikallislehti Vantaan Sanomat kertoo.

Palokkaan mukaan seudulla on laskettu maaliskuussa 11 hirveä ja nyt määrä olisi puolitoistakertainen, joten kanta on karkaamassa käsistä. Vantaalla on tänä vuonna sattunut jo 80 hirvi-, peura- ja kauriskolaria.

"Sydän syrjällään odotan, milloin tapahtuu paha hirvikolari. Toistaiseksi henkilövahingoilta on vältytty."

Vaikka Sipoonkorvessa ei saa metsästää, alueen haltija voisi myöntää poikkeusluvan. Hirviseurat hakivatkin sellaista vuonna 2014, mutta Metsähallitus myönsi vain ajoluvan.

Lupa-asiaa puitiin korkeimmassa hallinto-oikeudessa saakka. Metsähallituksen aluepäällikkö Harri Karjalainen lupaa tarkastella poikkeusluvan tarvetta ja hirvikannan kokoa, jos seurat tekevät uuden hakemuksen.

Palokkaan mukaan hirvikannan kurissa pitäminen vaatisi pitkäjänteisempää työtä kuin vain poikkeuslupaa.

Vantaa sai tänä vuonna 18 hirvi- ja 55 peuralupaa. Hirviluvista 16 meni Länsi-Vantaalle ja kaksi itään Sotungin seuralle.

Viime viikolla uutisoitiin, kuinka Länsisalmen koulun läheisyydessä oli tehty poliisille ilmoitus susihavainnosta Vantaalla.

Poliisi ja asiantuntija pitivät havaintoa mahdollisena, ja partio turvasi koululaisten pääsyn kouluun.

