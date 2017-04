Vinkki: Tomaatti kannattaa kylvää viimeistään nyt: "Saavat paremmin luonnonvaloa ja kasvavat roteviksi"

Jos kotipuutarhassa haluaa kasvattaa tomaattisatonsa siemenestä alkaen itse, siemenet on kylvettävä viimeistään näinä päivinä.

Tomaateista innostunut kotipuutarhuri, puutarhakirjailija ja -toimittaja Sonja Lumme kumoaa vanhan käsityksen, että tomaatinsiemenet pitäisi kylvää tammi-helmikuussa.

"Aloitan kylvöt maaliskuun puolivälissä ja jatkan niitä huhtikuun alkupuolelle. Liian aikaisin ei kannata aloittaa", sanoo tänäkin vuonna noin 50 lajiketta viljelevä Lumme.

Viljelyssä kerralla olevat lajikkeet ovat vain pieni osa valtavasta, useita satoja lajikkeita käsittävästä siemenkokoelmasta. "Juuri hankin Puolasta 85 lajiketta lisää", Lumme naurahtaa.

Keväisin ennen kylvöjä tomaattiharrastajalla onkin iso työ valita kiinnostavimmat lajikkeet.

"Ensi valitaan, sitten karsitaan ja sitten vielä karsitaan, kunnes jäljellä on viitisenkymmentä lajiketta."

Tomaatintaimien määrä on Lumpeen taloudessa keväisin valtava, sillä kylvöä ei voi jättää yhden siemenen varaan.

"Onneksi on ystäviä ja tuttavia, joille voi antaa taimia. Minulle on tärkeintä nähdä niiden kasvutapa ja kuulla, millaista satoa niistä tulee. Kaikkia ei välttämättä tarvitse kasvattaa itse."

Lämmittämättömiin kausikasvihuoneisiin ja avomaalle tomaatit voi turvallisesti istuttaa vasta, kun kylmät yöt ovat varmasti ohitse. Eri aikaan kylvetyt taimet varttuvat kylvöajasta riippumatta lopullisella kasvupaikallaan suunnilleen samaa tahtia.

Varhain kylvetyistä tomaateista tulee helposti honteloita taimia. Maalis-huhtikuulla kylvetyt saavat kasvuajan alusta alkaen paremmin luonnonvaloa ja kasvavat roteviksi.

Varhain kylvetyt pitäisi saada varhain myös lopulliselle kasvupaikalleen, mutta kylmän kausikasvihuoneen lämmittäminen on kallista.

"Teen kasvihuoneeseen keväisin kuplamuovista kolmen, neljän neliön kasvisuojan. Jos lisälämmitystä tarvitaan, tämän kokoisen suojan lämmittäminen on paljon halvempaa kuin koko kasvihuoneen lämmittäminen", Lumme kertoo.

"Kiehtovaa on, että tomaatti tuottaa satoa melkein aina. Se on opportunisti ja sopeutuu. Se on kestävä ja sinnikäs kasvi, joka ottaa hyvän hoidon kiitollisena vastaan ja antaa hyvän sadon", Lumme luonnehtii.

Hän suosittelee sitä kaikille kotipuutarhureille kokeiltavaksi.

"Tomaatti sopii kaikkialle. Kasvatusmenetelmät ovat kehittyneet ja lajikkeita on kaikennäköisiä."

Tomaatintaimet voi hankkia paitsi itse kasvattaen, myös taimimyymälöistä.

"Toivoisin, että taimikasvattajilla olisi tarjolla laajasti lajikkeita ja niistä myös tietoa. Näen punaista, jos taimessa lukee 'kirsikkatomaatti' tai 'tavallinen tomaatti'. Sellaista ei olekaan kuin tavallinen tomaatti", Lumme puuskahtaa.

Taimenostaja tarvitsisi vähintäänkin tiedon, tuleeko kasvista runko- vai pensasmallinen. Lajikkeen nimen kertominen auttaa harrastajaa paljon eteenpäin.

"Esimerkiksi kääpiöivät lajikkeet on jalostettu niin, että ne ovat kauniita katsella ja tuottavat kerralla koko satonsa. Harrastaja pettyy, kun muuta ei tule", Lumme sanoo.

Lumpeen perheessä syödään itse kasvatettuja tomaatteja puolisen vuotta, kauden viimeiset joulupöydässä. "Tomaatteja voi sadonkorjuun jälkeen kypsytellä lämpötilaa säätelemällä."

Lumme kertoo, ettei innostu markettien tomaateista, koska niistä puuttuu maku.

"Ymmärrän, että ammattilaislajikkeiden jalostuksessa on katsottu tomaattien kestävyyttä ja taudinkestävyyttä, helppoa kuljetettavuutta ja säilytystä. Mutta toivoisin, että kuluttajille tarjottaisiin enemmän lajikkeita ja heidät opetettaisiin vaatimaan."

Lumme on sitä mieltä, että tomaatit voisi esitellä lajikkeina. "Perunoillekin merkitään jo lajike ja käyttötarkoitus. Kuluttajilla on hyvistä tomaateista makumuistoja ja sellaisella on aina kysyntää."

"Sympatiani ovat ammattiviljelijöiden puolella, jotka tomaateilla hankkivat elantonsa."

Uuden tomaattikauden valmistelun Sonja Lumme aloittaa jo edellisenä syksynä, kun vastavalmistuneesta sadosta järjestetään maistajaiset.

"Silloin päätetään, mikä viljelyssä olleista lajikkeista pääsee jatkoon ja mikä ei."

Parhaillaan Lumme esimerkiksi puntaroi, jatkaako hän tumman Indigo Rose -lajikkeen viljelyä. "Sen maku ei vielä kohtaa kaunista ulkomuotoa."

Lempilajikkeita Lummella on useita.

"Monet ovat omalla tavallaan hyviä. On ruskeanpunaisia, keltaisia, joissa on sitruksen aromia ja ananaksen aromia. Sungold F1 -lajike on maailman maukkaimmaksikin mainittu, eikä syyttä. Se on vähän villin puoleinen, varkaiden kanssa saa olla tarkkana ja halkeilevakin se on."

Tomaattilajikkeiden määrässä on valinnan varaa. Niitä on jo yli 12 000 ja uusia kehitetään koko ajan sekä ammattilaisille että harrastajille. "Oikein hyviä uusia tomaatteja on tullut markkinoille."

Vaikka tomaatit ovat sopeutuvia, harrastaja joutuu taistelemaan tauteja ja tuholaisia vastaan. Uusimpia vitsauksia on perunarutto, jota kaikki eivät tomaateista tunnista. Se kuitenkin pilaa sadon helposti kasveihin iskeydyttyään.

"Viime kesä oli hankala. Huomasin, että apua saa aspiriinista. Amerikkalaisten yliopistojen tutkimuksissa kerrotaan aspiriinivedellä ruiskuttamisesta. Se ei poista tautia, mutta vähentää merkittävästi tuhoja", mainitsee kasvinsuojeluainetutkinnonkin suorittanut Lumme.

Sonja Lumme on koonnut monipuolisen tietopaketin tomaattien harrastajakasvatuksesta tänä keväänä ilmentyneeseen Tomaatti! -kirjaansa. Siinä perehdytetään paitsi tomaatinkasvatuksen eri vaiheisiin, annetaan myös tietoa noin 50 lajikkeesta. Kirjan lopussa on tomaattiruokaohjeita.

Tomaatinkasvatus on kehittynyt huomattavasti siitä alkaen, kun harrastus sotien jälkeen sai meillä vauhtia.

"Ammattilaispuolella voisi olla paljon asioita, joita voisi tarjota kotipuutarhureille", Lumme miettii.

"Esimerkiksi minulla on runkotomaattien tukinarut kiinnitettynä ammattiviljelmillä käytettäviin alaslaskukoukkuihin. Niitä olen hankkinut aina, kun olen vaikka messuilla nähnyt", Lumme vinkkaa muille tomaattiharrastajille.