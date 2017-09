Voit sienestää huoletta, jos tunnistat nämä kuusi tappavaa sientä

Tappavan myrkyllisiä sienilajeja on Suomessa vain puolenkymmentä. Jokaisen sienestäjän olisi tutustuttava niihin, jotta ei unissaankaan keräisi niitä syötävien sienten joukkoon.

Yleisin hengenvaaran aiheuttava laji on valkokärpässieni, jonka myrkyt vaurioittavat maksaa. Valkokärpässieni sekoitetaan toisinaan herkku­sieneen, mutta erottavia tekijöitä on paljon: kärpässienen heltat ovat valkoiset, haju tunkkainen ja jalan tyvessä on tuppi.

Kavalakärpässieni esiintyy harvalukuisena Lounais-Suomessa. Se muistuttaa päältä katsottuna jossain määrin koivuhaperoa, mutta jalan heltta ja tuppi paljastavat sen kärpässieneksi. Maailman mittakaavassa kavalakärpässieni on yleisin kuoleman aiheuttava sieni.

Tappavan myrkyllinen suippumyrkkyseitikki tuhoaa munuaisia. Tätä kaakaonruskeaa kuusen kumppania voi tuskin sekoittaa mihinkään yleisesti käytettyyn syötävään sienilajiin.

Vain huolellisesti ryöpättynä ruokasieneksi kelpaava korvasieni ei ole aiheuttanut kuolemantapauksia meillä yli 50 vuoteen. Myös sairaalahoitoa vaativat korvasienimyrkytykset ovat harvinaisia.

Myrkkynääpikän voi sekoittaa herkulliseen koivunkantosieneen. Myrkkynääpikän ei tiedetä aiheuttaneen kuolemantapauksia ­Suomessa.

Pulkkosieni saattaa pitkään käytettynä aiheuttaa hengenvaarallisen allergisen reaktion. Yhden suomalaisen arvellaan kuolleen pulkko­sienen vuoksi.

Sienimyrkytykseen on kuollut Suomessa vuoden 1969 jälkeen yhdeksän henkilöä. Maksansiirtoja on tehty sienimyrkytyksen seurauksena viisi, joista viimeisin 2010, kertoo Myrkytystietokeskuksen ylilääkäri Leena Soininen.

Jos löydät myrkkysienen, poimi se ja tutustu siihen huolellisesti – mutta älä laita siitä ruokaa. Sienimyrkytykset liittyvät aina myrkyllisten sienten syömiseen, eivät esimerkiksi sienen maistamiseen saati poimimiseen.