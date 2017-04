Vuoden Avoin puutarha 2016 –tunnustus mikkeliläiselle kotipuutarhalle

Mikkelissä, Saimaan rannalla sijaitseva Miina ja Eetu kotipuutarha sai tänään Vuoden Avoin Puutarha 2016 tunnustuspalkinnon Kevätmessuilla Messukeskuksessa Helsingissä. Tunnustus luovutettiin nyt viidettä kertaa elokuussa 2016 järjestetyn Avoimet puutarhat –tapahtuman pohjalta.

Raati oli valinnassaan yksimielinen, sillä valittu puutarha täytti tunnustuksen saajalle asetetut perusteet ja keräsi päivän aikana 64 kävijää. Valinnan ratkaisi puutarhan omistaja Tuija Toivakaisen aktiivinen ote tiedottamisessa ja antaumuksellinen mukanaolo tapahtumassa.

Tärkeitä valintaperusteita tunnustuksen saajalle ovat lisäksi vuorovaikutus kävijöiden kanssa sekä tapahtuman kehittämiseksi annetut ehdotukset. Itse rakennettu puutarha ja kohteen elämyksellisyys ovat myös valintaperusteina. Raati halusi tällä kertaa kohdistaa huomion Itä-Suomen alueelta tapahtumapäivään osallistuneisiin kotipuutarhoihin.

Miina ja Eetu -puutarha on perustettu vuonna 1990 ja sen istutuksia on laajennettu vähitellen. Peruskasvillisuuden muodostavat kestävät pensasangervot, -ruusut ja -hanhikit, sekä villiviinit, kärhöt ja riippapihlajat. Omena- ja kirsikkapuut sekä rannan tuntumassa kasvavat tyrnit tuottavat vuosittain satoa ja värittävät näkymiä.

Puutarha sijaitsee rinteessä, jota Tuija Toivakainen on yhdessä puolisonsa Eero Tikanojan kanssa on muokannut käyttökelpoiseksi muotoilemalla maata ja rakentamalla terasseja. Hoidettua aluetta on yhteensä 4 000 neliötä.

Vuoden Avoin Puutarha -tunnustuksella halutaan nostaa esille teemapäivään osallistuneita elämyksellisiä puutarhoja. Tunnustuksellaan Puutarhaliitto haluaa tukea suomalaista puutarhakulttuuria ja puutarhaharrastusta sekä edistää puutarhamatkailua.