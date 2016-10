WWF tyrmää Ranuan turvetuotantohankkeen: "Ei missään tapauksessa hyväksyttävää"

Ympäristöjärjestö WWF pitää Pohjois-Suomen aluehallintoviraston myöntämää lupaa Simojoen uudelle turvetuotantoalueelle huonona päätöksenä. WWF on yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan uudelle yli 100 hehtaarin turvetuotantoalueelle Simojoen valuma-alueella.

Ympäristöjärjestöt ovat sitä mieltä, että uusi turvetuotantoalue heikentäisi suojellun Simojoen tilaa ja vaikuttaisi Simojoen uhanalaisten vaelluskalakantojen elvyttämiseen.

"Simojoki on ainoa Suomen rajojen sisäpuolella virtaava joki, jossa on säilynyt alkuperäinen lohikanta", WWF muistuttaa tiedotteessaan.

Sankapalonsuon turvetuotantoalue sijaitsee Ranuan kunnassa Simojoen keskiosan tuntumassa, lähellä Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa Simojoen pääuomaa.

”On käsittämätöntä, että yksi maamme arvokkaimmista vaelluskalavesistöistä halutaan vaarantaa lisäämällä kaloille haitallista kuormitusta. Nousukalan elinolosuhteita ei tule heikentää”, Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piirin puheenjohtaja Seppo Aikio sanoo WWF:n tiedotteessa.

WWF:n mukaan Simojoen lohikanta on kärsinyt jokiuoman perkauksesta, valuma-alueelta tulevasta kuormituksesta ja liiallisesta kalastuksesta. Simojoen pääuomaan on viime vuosina tehty mittavia kunnostustoimia, ja merikalastuksen säätelyä on tiukennettu.

”Useat tutkimukset osoittavat yksiselitteisesti, että ojituksesta ja turvetuotannosta aiheutuva kuormitus heikentää lohikalojen lisääntymismenestystä. Valuma-alueen runsaat metsäojitukset ja turvetuotanto lisäävät Simojoen kiintoaine- ja ravinnekuormitusta sekä voimistavat joen virtaaman vaihteluita. Tämän seurauksena lohikalojen lisääntymismenestys kärsii. Uuden turvetuotantoalueen aiheuttama lisäkuormitus ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo tiedotteessa.

”Lisäksi tulee huomioida, että ilmaston lämpenemisen seurauksena sateiden on ennustettu kasvavan ja lumipeitteisen ajan lyhenevän. Tämä lisää edelleen valuma-alueelta tulevaa kuormitusta kalojen lisääntymisalueille. Simojoella lohi-, taimen- ja vaellussiikakantojen elvyttäminen vaatii jo nykyisellään entistä tehokkaampia menetelmiä, joilla kiintoainekuormitusta ja suuria virtaamien vaihteluita voidaan ehkäistä”, Ovaska jatkaa.

WWF muistuttaa, että Simojoen vaelluskalakantojen elvyttäminen vaikuttaa suoraan ammattikalastuksen ja kalastusmatkailun toimintaedellytyksiin. Ympäristöjärjestöjen mielestä uusi turvetuotantoalue vaikuttaisi merkittävästi näiden elinkeinojen harjoittamiseen ja kasvumahdollisuuksiin.

”Lohen ammattikalastuksen kalastuskiintiöt ovat suoraan riippuvaisia siitä, miten hyvin lohien lisääntyminen onnistuu. Ammattikalastuksen lisäksi Simojoella on valtavasti potentiaalia kasvaa merkittäväksi kalastusmatkailukohteeksi”, Suomen luonnonsuojeluliiton vaelluskala-asiantuntija Henrik Kettunen sanoo tiedotteessa.

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa ympäristöjärjestöt vaativat, että Sankapalonsuon turvetuotantoalueen lupapäätös on kumottava ympäristönsuojelu-, vesienhoito- ja luonnonsuojelulain vastaisena.