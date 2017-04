WWF: Useissa Unesco-kohteissa laitonta puu- ja eläinkauppaa sekä kalastusta

Ympäristöjärjestö WWF on laatinut raportin siitä, kuinka luonnon monimuotoisuutta suojellaan Unescon luonnonperintökohteissa. Raportin mukaan lähes 30 prosentissa kohteista tapahtuu salametsästystä, laittomia hakkuita, eläinten laitonta kauppaa tai laitonta kalastusta.

Järjestö muistuttaa, että Suojelluissa luonnonperintökohteissa elää suuri joukko uhanalaisia lajeja. Näillä alueilla elää kolmannes maailman jäljellä olevista 3 890 villistä tiikeristä ja 40 prosenttia kaikista afrikannorsuista.

"Esimerkiksi Indonesian Sumatralla noin viisi prosenttia maailman viimeisistä sumatrantiikereistä tapettiin vuoden 2016 aikana. Jos tiikerit katoavat Sumatralta kokonaan, se voi vähentää halua suojella metsäalueita ja lisätä painetta palmuöljyviljelmien levittämiseen. Tämä taas olisi kohtalokasta monille pienemmille eläin- ja kasvilajeille", järjestö muistuttaa tiedotteessaan.

"On todella huolestuttavaa, että lajit eivät ole turvassa edes niiden turvasatamissa eli suojelualueilla. Tämä on osoitus siitä, että luonnonsuojelijoilla on vastassaan kansainvälisen rikollisuuden verkostot, joiden resurssit ovat valtavat", arvioi WWF Suomen ohjelmapäällikkö Anne Tarvainen.

Unescon erityisaseman saavuttaneet alueet ovat myös tärkeä osa paikallisten ihmisten taloutta kestävän matkailun kautta.

"On erittäin tärkeää, että uhanalaisten lajien, niiden osien ja niistä valmistettujen tuotteiden kansainvälistä kauppaa säätelevää CITES-sopimusta noudatetaan kaikissa valtioissa", Tarvainen painottaa.

