Yhdysvalloissa jo toiseen osavaltioon julistettiin hätätila Harvey-myrskyn takia

Yhdysvalloissa viranomaiset varoittavat, että pahin saattaa olla vielä edessä Texasin osavaltiota koettelevissa tulvissa.

Tulvat ovat seurausta Harvey-myrskystä, joka iskeytyi hurrikaanina Texasin rannikolle lauantaina. Hitaasti liikkuvan myrskyn rankkasateet ovat nostattaneet ennätystulvia muun muassa Houstonissa.

Viranomaisten mukaan tilanne saattaa kuitenkin edelleen pahentua lähipäivinä. Sääennusteen mukaan Harvey siirtyy seuraavaksi takaisin Meksikonlahdelle, kerää siellä lisää kosteutta ja sen jälkeen iskee uudelleen samoille seuduille.

Kansallisesta sääpalvelusta kerrottiin CBS-uutisille, että Texasissa Houstonin tulvien odotetaan saavuttavan huippunsa tällä tietoa keskiviikkona tai torstaina. Säätieteilijät ovat kuitenkin varoittaneet, että Harveyn tarkan reitin ja vaikutusten ennustaminen on vaikeaa.

Hätätilavirasto Feman mukaan myrsky on jo pahin Texasissa koskaan nähty. Yli 30 000 ihmisen odotetaan hakeutuvan tänään tulvasuojiin myrskyn vuoksi.

Viranomaiset ovat vahvistaneet myrskyn vaatineen tähän mennessä ainakin kolme kuolonuhria. Feman edustaja arvioi uutiskanava CNN:lle, että liki puoli miljoonaa ihmistä tulee tarvitsemaan jonkinlaista apua.

Tilanne on erityisen paha Houstonin miljoonakaupungissa, missä Harveyn rankkasateiden nostattamat tulvat ovat katkoneet teitä ja sähköjä. Sairaaloita on evakuoitu, kouluja suljettu ja yli 2 000 ihmistä on jouduttu pelastamaan vesimassojen keskeltä.

"Näin laajoja ja voimakkaita sateita ei ole koettu koskaan aiemmin. Tulvatilanne on katastrofaalinen ja sen odotetaan jatkuvan useita päiviä", kansallinen sääpalvelu varoittaa.

Houston on Yhdysvaltojen neljänneksi suurin kaupunki. Sen metropolialueella asuu yli kuusi miljoonaa ihmistä.

Houstonissa asuva Louise Walker kertoi CNN:lle olevansa loukussa naapurinsa asunnossa.

"Talomme ensimmäisessä kerroksessa on vyötäröön asti vettä. Ensimmäisessä kerroksessa asuvat ihmiset, kuten minä, ovat ryhtyneet murtautumaan tyhjiin toisen kerroksen asuntoihin, koska olemme saarroksissa", Walker kertoi.

Tämänhetkisellä tulvavaroitusalueella asuu yhteensä yli 13 miljoonaa ihmistä. Texasin lisäksi naapuriosavaltio Louisianaan on julistettu hätätila myrskyn vuoksi. Sen myötä liittovaltio voi antaa osavaltioille lisäapua.