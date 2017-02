Yksityishenkilön tekemä tutkintapyyntö Perniön susijahdista ei johda mihinkään

Perniössä ammuttiin 7.2. Suomen riistakeskuksen myöntämällä poikkeusluvalla naarassusi. Susijahdin tapahtumista teki tutkintapyynnön yksityishenkilö, joka ei kuulu metsästysseurueeseen, eikä ole ollut jahdissa mukana.

Tutkintapyynnön mukaan jahdissa olisi rikottu poikkeusluvassa olleita ehtoja ainakin pihakäyntien osalta sekä käynnin jälkeen kohteessa käyneen yksilön katkeamattomassa lumijäljityksessä.

Poliisin tiedotteen mukaan susijahti on sujunut Suomen riistakeskuksen myöntämässä poikkeusluvassa mainittujen ehtojen mukaisesti. Tutkinnassa ei ole tullut esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella poliisin olisi syytä epäillä rikosta.

Poliisi on kuullut ilmoittajaa ja jahdissa mukana olleita henkilöitä. Poliisi on saanut myös teknistä aineistoa tutkintaa varten, muun muassa gps-seurantatietoja.

Tutkinnassa ilmeni, että kyseessä olevan susilauman kaikki yksilöt ovat olleet pihakäynnillä useamman vakituisesti asutun asunnon lähistöllä.

Tästä metsästäjien suorittama jäljitys on alkanut ja jatkunut katkeamattomana jahdin loppuun saakka. Jäljityksen loppuvaiheessa yksittäistä sutta on seurannut kaksi koiraa. Yksinäinen susi on tullut passilinjaan koirat perässään.

Kyseisen ammutun suden on myöhemmin oletettu olleen niin sanottu alfanaaras, jonka ampumista lupaehdoissa oli suositeltu välttämään.

Asiantuntijoiden mukaan suden tunnistaminen pelkästään näköhavainnon perusteella juuri alfanaaraaksi on erittäin vaikeaa, jollei mahdotonta, todetaan Lounais-Suomen poliisin tiedotteessa.