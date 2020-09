Vihreiden Ohisalo: "Turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa"

Jaana Kankaanpää

Vihreiden puoluekokous järjestetään tänään etätapahtumana.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo summasi puolueensa energialinjauksia tänään järjestettävään puoluekokouksen puheessaan.

"Turpeen poltto on yksi Suomen ilmastopolitiikan isoista kysymyksistä, sillä päästöt ovat samaa luokkaa kuin koko henkilöautoliikenteen. Tällä viikolla teimme päätökset, joilla turpeen energiakäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman mukaisesti vuoteen 2030 mennessä", Ohisalo totesi.

"Meille vihreille on selvää, ettei turpeella ole paikkaa tulevaisuuden ilmastoystävällisessä energiantuotannossa. Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut."

Ohisalo totesi, että turvetuottajille on kuitenkin tarjottava reilu mahdollisuus löytää uusia elinkeinoja.

"On annettava tilaisuuksia uudelleen kouluttautumiseen ja tukea osaamisen kehittämiseen. Tätä on reilu muutos. Että ketään ei jätetä yksin."

Ilmastopäätöksissä oli puoluejohtajan mukaan läpimurron aika.

"Teemme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistamme energiaverotusta ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Ilmastotoimet muuttuvat nyt sanoista teoiksi."