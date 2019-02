Jukka Bisi johtaa Metsähallituksen erätaloutta kaukana kaupungista – "Tämän päivän tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työnteon missä vain"

59-vuotias Jukka Bisi asuu synnyinkodissaan Oulujärven pohjoispuolella, 25 kilometriä kunnan keskustasta.

Hän palasi juurilleen vuonna 2014, kun perhetilanne oli muuttunut. Lapset olivat kasvaneet aikuisiksi ja vaimon kanssa oli tullut ero.

Bisin vanhemmat olivat kuolleet 2000-luvun alussa ja kotitalo oli tyhjillään peruslämmöllä.

"Olin kaivannut juurilleni", hän kertoo.

Aiemmin hän oli asunut vuosia Etelä-Pohjanmalla, Oulussa ja Ylä-Savossa.





Metsähallituksen erätalousjohtajana työskentelevä Bisi käy töissä Puolangalla, jossa on Metsähallituksen toimisto.

"Voiko Puolangalta hoitaa valtakunnallisia johtotehtäviä", häneltä silloin tällöin kysytään.

Ihan hyvin, Bisi vastaa ihmettelijöille.

"Tämän päivän tietoliikenneyhteydet mahdollistavat työnteon missä vain."

Erätalousjohtajan työ on pitkälti näyttöpäätetyötä, palavereja, esityksiä ja niihin valmistautumista, ideointia ja suunnittelua.

Toki hän joutuu usein matkustamaan esimerkiksi Helsinkiin tai Ouluun.

Toisinaan hän tekee etätöitä kotonaan. Siihen Metsähallituksen henkilöstöä jopa kannustetaan.





Vapaa-ajallaan Bisi rentoutuu metsässä esimerkiksi taimikkoa raivaten tai marjastaen. Metsästys ja kalastus ovat viime vuosina jääneet vähemmälle.

Bisi kertoo, että hänen kotiympäristönsä on hyvä paikka tarkkailla luontoa. Lähimetsissä voi nähdä niin ilveksen ja ahman kuin komeita metsoja.

Luontoharrastusten lisäksi Bisi laulaa parissa kuorossa.

”Vaalassa on oikein loistava musiikkikulttuuri. Se on hieno lisä maaseutukuntaan."





Bisi suosittelee Vaalaa tai muita haja-asutusalueita asuinpaikaksi, jos vaikka pystyy tekemään etätöitä.

Hänen mukaansa Vaalassa asuntoja on hyvin saatavilla, ihmiset ottavat hyvin vastaan ja palvelut toimivat. Esimerkiksi hammaslääkäriajan saa helposti.

"Jos myy kaupunkiasunnon, saa täältä isomman halvemmalla ja voi käyttää yli jääneet rahat johonkin muuhun. Maaseutu hyötyisi", Bisi toteaa.

Vaalassa luonto on lähellä, on rauhaa, tilaa ja avaruutta. Tieverkostokin on Bisin mukaan kunnossa ja hyvät yhteydet.





"Maaseudun rauha ja luonnon läheisyys ovat hyvää vastapainoa hektiselle työlle", Bisi puntaroi.

Maalla asuminen sopii hänen mukaansa omatoimiselle ja aktiiviselle ihmiselle.

"Se vaatii, että tunnistaa haasteet ja osaa tehdä ratkaisuja, jos vaikka tulee kova lumipyry tai sähkökatkos."

Maalla asuminen ei puolestaan sovi niille, jotka kaipaavat hälinää ja säpinää – toisaalta maaseudullakin on hyvin erilaisia alueita.

Ennen maalle muuttoa kannattaa Bisin mukaan selvittää, minkälainen palvelutarjonta alueella on ja miten ne toimivat.

Bisi antaa vinkin maaseutukuntien virkamiehille: Kunnalla voisi olla neuvontaa tulijoille tai muuttoa harkitseville. Esimerkiksi kunnan verkkosivuille voisi laittaa yhteyshenkilön puhelinnumeron, johon muuttoa harkitseva voisi soittaa ja kysyä lisätietoja.