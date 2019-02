Petri Kolehmainen pyörittää osto- ja myyntiyritystä maaseudun rauhassa – "Jos haluaa melua, niin 90 kilometrin päässä sitä saa"

47-vuotias Petri Kolehmainen asuu Pohjois-Pohjanmaan Vaalassa vaimonsa kanssa.

Heillä on sisustustavaran osto- ja myyntiliike Pänikkä ja Piironki Vaalan keskustassa. Facebook on yritykselle tärkeä osto- ja myyntikanava, ja myös verkkokauppa on tekeillä.

Kolehmainen on ollut myyntialalla kymmenen vuotta, sitä ennen kirvesmiehenä ja elementtitehtaan työntekijänä.

Pariskunta tekee pitkää päivää, työpäivä voi venyä jopa 14-tuntiseksi.





Aamu alkaa tilausten läpikäynnillä ja uutisten lukemisella. Aamupäivällä Kolehmainen pakkaa tilauksia ja tekee normaalia kauppaa, vie lähetykset Matkahuoltoon, purkaa kuormia ja hinnoittelee.

Kun puoti on mennyt kiinni, hän menee kotiin syömään ja lepäämään. Illalla hän saattaa käydä Oulussa tai Kajaanissa ostoreissulla tai mennä takaisin puotiin.

"Tämä on työ, elämäntapa ja harrastus”, Kolehmainen toteaa.

Pariskunnan 23-vuotias lapsi on muuttanut jo omilleen.





Parasta Vaalassa on Kolehmaisen mukaan se, että kaikki palvelut ovat lähellä ja toimivat.

"Netti kun on, ei ole merkitystä missä asuu", hän muistuttaa.

Asumisen kustannukset ovat huomattavasti pienemmät kuin kaupungissa.

"Ja jos haluaa melua, niin 90 kilometrin päässä (Oulussa) sitä saa."

Oulujärven ja metsien ansiosta Vaalassa on aina kuin kesälomamaisemissa, Kolehmainen kuvailee.

Metsästys ja kalastus ovat olleet Kolehmaisen harrastuksia, mutta nyt ne ovat jääneet vähemmälle työn takia.





Kolehmainen suosittelee Vaalaa asuinpaikaksi ja on rohkaissut niitä mökkiläisiäkin, jotka tekevät netin kautta töitä, harkitsemaan kuntaa vakituisena asuinpaikkana.

"He voisivat asua täällä järven rannalla. Se olisi työnantajallekin halvempaa kuin hankkia toimisto kaupungin keskustasta", hän toteaa.

Maalla asumisen ikäviä puolia saa hakea.

"Nuoriso hakee baareja, elokuvia ja hetken huumaa, mutta jo kolmekymppisenä ihminen toivoo rauhaa”, hän sanoo.