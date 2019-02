Kaisa Valkama-Kettunen lähti kauas Kuusamosta, mutta palasi jatkamaan äitinsä yritystä – elämisen laatu ratkaisi

37-vuotias Kaisa Valkama-Kettunen asuu Kuusamon keskustassa ja toimii yrittäjänä keramiikkapaja Bjarmiassa.

Valkama-Kettunen syntyi ja kasvoi Kuusamossa, vietti lukioaikana vaihto-oppilasvuoden Yhdysvalloissa ja muutti opiskelujen perässä ensin Turkuun ja sitten Helsinkiin.

Hän haaveili kansainvälisestä urasta kaupan alalla ja kävi myös korkeakouluopintojen aikana ulkomailla.

Kymmenen vuotta sitten hän palasi takaisin Kuusamoon ja ryhtyi äitinsä jatkajaksi.

Tuotannosta ja tuotekehityksestä vastaavana yrittäjänä hän tekee pitkää päivää. Keramiikkapajalla saattaa mennä aamusta iltaan.





Valkama-Kettusella on aviomies, joka on myös kotoisin Kuusamosta, mutta asuu tällä hetkellä työnsä vuoksi Helsingissä. Arjen kaverina on suomenpystykorva.

Tähän elämäntilanteeseen sopii asunto keskustassa, mutta pariskunta haaveilee talosta hieman kauempana.

Valkama-Kettunen nauttii Kuusamossa elämisen laadusta: Ulkoilumahdollisuudet ovat lähellä, ja hän hakeutuukin erämaahan aina, kun on vapaalla – oli vuodenaika mikä tahansa.

Miehensä kautta hän on myös innostunut metsästyksestä. Opiskeluaikoina hänen olisi ollut vaikea uskoa, että vielä jonain päivänä hän kulkee Kontion kumisaappaissa ja ajelee Hiacella.





"Kuusamo on pieni paikkakunta, hyvässä ja pahassa", Valkama-Kettunen toteaa.

Asiointi on mutkatonta, asiat hoidetaan puhelimella tai mennään käymään, eikä lähetetä sähköpostia.

"Välillä pitää kuitenkin käydä jossain isommassa paikassa tuulettumassa, että pääsee näistä ympyröistä pois", hän tuumii.

Asuinpaikaksi hän voisi hyvin suositella Kuusamoa kelle tahansa, mutta joku oma juttu pitää olla: "Syvä innostus harrastukseen tai kiinnostava työpaikka. Muuten voi aika käydä pitkäksi."