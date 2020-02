Elokuva-arvio: Sonicin ensimmäinen live action -elokuva on täydellinen kaaos, jota edes Jim Carrey ei pysty pelastamaan

Sonic the Movie kertoo äärimmäisen nopeasta siilistä, joka tutustuu pikkukaupungin poliisiin.

Paramount Pictures

Sonicin ensimmäinen live action -elokuva ei saa nauruja aikaiseksi. Elokuvan lopun mukaan jatko-osakin on valitettavasti tulossa.

Videopeliyhtiö Segan suosittuun pelihahmoon perustuvassa live action -seikkailussa nopea, mutta yksinäinen Sonic-siili (äänenä Ben Schwartz) ilmaantuu ihmisten maailmaan.

Sonic tapaa Tomin (James Marsden), joka työskentelee pikkukaupungin poliisina. Ennen kuin he ehtivät edes tutustumaan toisiinsa, tämä eriskummallinen parivaljakko saa kiusakseen tohtori Robotnikin (Jim Carrey), joka yrittää saada Sonicin kiinni hinnalla millä hyvänsä.

Huonojen vitsien uudelleenkierrätystä tarjoava Sonic-elokuva leikkii älyttömyydellään, ja siilin olemassaolo tehdään jostain syystä normaaliksi. Edes baarikohtauksen aikana kukaan ei kiinnittänyt pahemmin huomiota englantia puhuvaan siiliin, joka on huonosti naamioitunut ison hatun ja aurinkolasien taakse. Lisäksi elokuva liioittelee epäuskottavasti kohtauksilla, joissa Sonic liikkuu niin nopeasti, että muu maailma näyttää pysähtyvän.

Pieruhuumori on nähty ja kuultu niin moneen kertaan, ettei sitä jaksa edes huomioida. Sivuroolissa nähtävältä Jim Carreylta olisi odottanut jotain muutamaa hauskaa hetkeä, mutta valitettavasti tämän mestarikoomikon rooli on epäonnistunut. On kuitenkin mukava nähdä hänet pitkästä aikaa komediaroolissa, ja juuri tässä elokuvassa Carrey tuo hänen tyylilleen tutut piirteet esiin.

Sonicin äänenä kuultava Ben Schwartz käy välillä ärsyttäväksi, mutta se nippanappa ärsyttää onneksi tarpeeksi vähän. Pääroolissa nähtävä James Marsden on täydellisen tylsä. Hänen roolisuoritustaan katsoessa tuntui siltä, ettei hän ole pahemmin kiinnostunut osastaan elokuvassa.

Hattua on kuitenkin nostettava elokuvalle siitä, että Sonicin ulkonäköä päätettiin muuttaa kritiikin takia ensimmäisen trailerin ilmestyttyä. Tämän vuoksi elokuvan julkaisupäivää siirrettiin. Uuden Sonicin ulkonäkö on hyvä, ja animointi on suurimmilta osin vauhdikasta. Se ei kuitenkaan pelasta kaoottista elokuvaa.

Sonic the Movie ensi-illassa tänään 28.2.2019.

Doane Gregory

Tri Robotnik (Jim Carrey) ja Tom Wachowski (James Marsden) saavat toisistaan viholliset. Carreylta olisi odottanut jotain viehättävän hauskaa, mutta Robotnikin rooli ei tunnu sopivan hänelle.