Elokuva-arvio: Pixarin uusin animaatio osoittautui "poikien Frozeniksi" – Eteenpäin on upean kekseliäs road trip -elokuva kahdesta veljeksestä

Aaro ja Iikka saavat käsiinsä sauvan, jolla he saavat edesmenneen isänsä takaisin päiväksi. Kun veljekset rientävät seikkailulle, heidän äitinsä lähtee etsimään heitä.

Pixarin uusimmassa animaatiossa veljekset Iikka ja Aaro saavat edesmenneeltä isältään taikasauvan, jonka kanssa tulleella kivellä he pystyvät herättämään hänet henkiin yhden päivän ajaksi.

Valitettavasti taika menee pieleen ja isästä saadaan aikaiseksi vain jalat. Jotta veljekset saisivat isänsä kokonaan näkyviin, he lähtevät erikoiselle seikkailulle, jonka aikana veljien välinen suhde muuttuu entistä suuremmaksi.

Eteenpäin on Pixarilta jälleen kerran erinomainen suoritus. Ylipäätänsä idea siitä, että taikaolennot elävät modernissa nykymaailmassa ilman taikaa, on nerokas. Lemmikkeinä toimivat muun muassa lohikäärmeet, yksisarviset on korvattu autoilla ja itse yksisarviset nähdään jätteitä syövinä eläiminä. Suosikkini ovat ehkä keijut, jotka toimivat moottorijengiläisten roolissa. Indiana Jones ja viimeinen ristiretki -elokuvasta vaikutteita saanut silta-kohtaus oli myös kekseliäs ja yllättävän koskettava hetki. Eteenpäin koostuu muutenkin enemmän tunteikkaista hetkistä kuin hauskoista. Muista Pixarin tuotoksista ainakin Up - kohti korkeuksia ja Toy Story 4 on saavuttanut saman tunnelman.

Elokuvan äänirooleissa ovat muun muassa Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus ja Octavia Spencer. Suomenkielisissä päärooleissa kuullaan Riku Nieminen, Henri Piispanen, Hanna Kaila ja Sanna Saarijärvi.

Vaikka pääosin juonen idea on saada isä takaisin road trip -elokuvan tyylisesti, kertoo se enemmän veljien itsensä löytämisestä. Varsinkin englanninkielisessä versiossa Prattin ja Hollandin tekemä äänityö on vaikuttavaa kuunneltavaa, ja heidän yhteinen kemiansa hipoo täydellisyyttä. Hollandin tulkitsema Iikka on aidontuntuinen, hiljainen ja ujo teini, kun taas Prattin ääninäyttelemä Aaro on hänen vastakohtansa; kovaääninen ja vauhdikas isoveli.

Veljesten lisäksi myös heidän äitinsä ja entisen soturin Mantikorin yhteiset hetket ovat mukaansatempaavia. Lopun päävihollinen jäi kuitenkin ehkä hieman vaisuksi ja väkisin tehdyksi.

Jos joku pitää Frozenia tyttöjen elokuvana, niin ainakin Eteenpäin on täysosuma pojille.

Eteenpäin ensi-illassa tänään 6.3.2020.

Veljekset lähtevät etsimään puuttuvaa osaa isänsä korjaamiseen. Guinevere-auto toimii niin sanotusti yksisarvisena.