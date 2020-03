Kirja-arvio: Kasvisruokakirjan avulla tähteistäkin tulee herkkua

Kasvisruokakirjoja ilmestyy tämän tästä. Sari Spåran Kasvisruokaa koko perheelle on niistä käyttökelpoisimpia, sillä ohjeet ovat selkeitä ja raaka-aineet löytyvät ainakin vähän isommista marketeista.

Kirjan alussa perustellaan, miksi kasvisten osuutta ruokavaliossa kannattaa lisätä sekä terveyden että ympäristön takia.

Hävikin vähentämiseen Spåra antaa useita käytännön vinkkejä. Esimerkiksi yrttipuskien ylijäämät voi saksia jääpalamuotteihin, kaataa päälle oliiviöljyä ja pakastaa. Näin saa yrttiöljyä sopivina annospaloina käyttöönsä. Tähteeksi jääneille keitetyille perunoille Spåra keksii ainakin kymmenen erilaista käyttötapaa.

Pääosan kirjasta muodostaa sata ruokaohjetta, jotka on jaoteltu raaka-aineen mukaan. Osa ohjeista on ennestään tuttuja perusohjeita, kuten puurosämpylät, mutta osassa on kivoja jujuja vanhoihin tuttuihin aineksiin, kuten perunasta tehty batata harra eli Lähi-idän perunapannu, joka valmistuu keitetyistä perunoista viidessä minuutissa.

Pari asiaa kirjassa ihmetyttää. miksi käyttää kaikkeen, myös paistamiseen, oliiviöljyä, kun vaihtoehtona olisi kotimainen rypsiöljy? Ja miten kalorimäärät on ymmärrettävä: kokonaisen pataleivän annoskoko on 1 leipä ja kalorimäärä 2748 kcal, kun taas herkkusienileipien annoskoko on 2–4 annosta ja kalorimäärä 154 kcal. Siis mille annokselle?

Kirjassa on herkullinen kuvitus, ja ohjeen alussa ilmoitetaan selkeästi, kuinka kauan kypsennykseen kuluu aikaa ja käytetäänkö uunia vai liettä.