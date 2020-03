Jorma Uotinen tulkitsee Kekkosta Tamminiemessä – Vallanhimoinen presidentti paljastaa rakkaudennälkänsä

Uotinen goes Kekkonen repii käsityksiä Suomen pitkäaikaisimman presidentin sielunelämästä.

JANNE MIKKILÄ / Compañía Kaari & Roni Martin

Jorma Uotinen onnistuu kuvastamaan Kekkosen maneereja hämmästyttävän elävästi. Uotinen goes Kekkonen on loppuunmyyty.

Ensimmäinen ajatus on, että oletteko tosissanne? Tamminiemessä soivat hämmentävät äänet, valaistus on muutettu mystiseksi ja Jorma Uotinen hikoilee saunan lauteilla valmistumassa vastaanottamaan Kekkosen henkeä.

Tamminiemessä käydessä ei ensimmäisenä tule mieleen manata Tamminiemen herraa takaisin – mutta sekin on nyt kokeiltu. Kansallismuseon tukema esoteerinen performarssi on niin suosittu, että Uotinen goes Kekkonen -esityksen kaikki näytökset ovat loppuunmyytyjä.

Pääsin seuraamaan tapahtumia, kun Kekkosta kutsuttiin paikalle. Tamminiemen eri tiloissa liikkuva esitys osoittautui mukaansatempaavaksi. Enkä voi kieltää: Ennakkoasenteista huolimatta intiimi katsojaryhmä yltyi esityksen päätteeksi laulamaan. Vapaasta tahdostaan.

Mitä sitten Kekkosen henki haluaa Tamminiemessä kertoa? Vieläkö Tamminiemen herralla on poliittisia intohimoja? Tai tahtooko hän antaa ohjeita tuonpuoleisesta? Kenties arvio nykyisen hallituksen toiminnasta tai haukut viimeisten vuosikymmenten tyrimisistä. Jospa Kekkonen haluaakin takaisin vallan kahvaan.

Compañía Kaari & Roni Martinin teos Uotinen goes Kekkonen on tarttunut rohkeasti kansakunnan jalustalle nostetun hahmon kimppuun. Ohjaaja-koreografi Kaari Martin on tarttunut härkää sarvista ja sukeltanut omaan ja monen muun saman ikäluokan kokemukseen Kekkos-palvonnasta.

Esityksen taustaksi työryhmä on tutkinut Kekkos-kirjoja, lukenut kirjeitä ja katsellut Kekkosesta tehtyjä dokumentteja.

Jorma Uotisen sukellus Kekkosen mielenmaailmaan lähtikin yllättävään suuntaan. Poliittisen vallanhimon sijaan tulkinta uppoutuikin heikon miehen rakkaudennälkään. Siihen jatkuvaan poltteeseen haluta tuntea.

Urho Kaleva Kekkosen rakkauskirjeet saavat kenet tahansa miettimään millainen mies loppujen lopuksi Tamminiemen herra oli.

Vaikka Kekkonen rakasti syvästi Sylviään, hän oli myös puolisoaan järjestelmällisesti pettänyt mies. Sivusuhteita avioliittonsa rinnalla ylläpitänyt Kekkonen tunnustaa heikkoutensa hekumaan.

Millaisiin vaikeuksiin Kekkonen olisikaan joutunut, jos hänellä olisi paperisten kirjeiden sijaan ollut mahdollisuus kirjoittaa tekstiviestejä – tai lähestyä intohimojensa mesettämällä.

Kekkosen onneksi aika oli toinen ja mies joutui tyytymään kirjoittamaan herkimmät tunteensa vain paperille. Tähän materiaaliin Uotisen tulkinta käy käsiksi.

Tamminiemen herran kuvajaisen tärkein viesti yleisölle olikin yksinkertainen: Rakkaus on herkkä vehje. Sanoma on löydetty suoraan Kekkosen rakkauskirjeistä.

Tanssijana Jorma Uotiselle täytyy antaa täydet pisteet kyvystä käyttää ja omaksua Kekkosen maneereja ja tapaa liikkua. Poseerauksenomaiset tuokiot energisen nykytanssin keskellä saavat katsojan miettimään. Livahtiko sieltä saunan lauteilta Uotiselle mukaan muutakin kuin hikeä pintaan..?

Uotinen goes Kekkonen Tamminiemessä 26.3. asti. Esitykset ovat loppuun myydyt, mutta niihin voi ilmoittautua jonotuslistalle Kansallismuseon verkkosivujen kautta.