Elokuva-arvio: Häikäisevä Weathering with You säilyttää kauneutensa alusta loppuun

Your Name. -elokuvan ohjaajan uudessa animaatiossa romanssi ja sää kohtaavat.

Hina saa luotua auringon Tokioon, jossa sataa taukoamatta.

Kotoaan karannut Hodoka saapuu sateen valloittamaan Tokioon, jossa hän epätoivoisesti yrittää löytää töitä ja asuinpaikkaa. Hänen henkensä pelastanut Suga tarjoaa Hodokalle töitä pienestä toimituksesta, joka tekee juttuja urbaanilegendoista.

Hodoka tapaa Hina-nimisen aurinkotytön, joka pystyy tuomaan valon kaupunkiin. Aurinkotyttönä oleminen vaatii kuitenkin uhrauksen, mikä vaikuttaa suuresti Hodokan ja Hinan elämään.

Your Name. -elokuvan ohjaajan Makoto Shinkain tuorein animaatio Weathering with You on äärimmäisen kaunis rakkaustarina, jossa romanssi ja sää kohtaavat. Elokuva nostaa ilmastonmuutoksen esiin sateisessa Tokiossa, joka muuttuu katastrofaaliseksi loppua kohden.

Japanissa viime vuoden heinäkuussa ensi-iltansa saanut animaatio valittiin Japanin Oscar-kandinaatiksi parhaan ulkomaisen elokuvan sarjassa. Tällä hetkellä Weathering with You on sijailla 12 Japanin kaikkien aikojen parhaiten tuottaneiden elokuvien listalla.

Päähahmojen ystävyys alkaa hampurilaisen ostamisesta ja etenee ampumakohtaukseen sekä eräänlaisen yrityksen perustamiseen. Kuitenkin Hodoka on elokuvassa se, jonka tunteet ja käyttäytyminen näytetään aidoimpana ja näyttävimpänä.

Hina puolestaan on umpikujassa auringontyttöroolinsa takia, eikä sen vuoksi näytä tuovan tunteitaan pahemmin esille.

Tyttöjen suosiossa oleva teinipoika Nagisa tuo nuoren parin ympärille tietynlaista keveyttä, ja hänen ansiotaan elokuva ei ole liian siirappinen. Lisäksi Hodokalle työpaikan antanut Suga jää erityisesti mieleen hieman itserakkaana miehenä, joka kuitenkin rakastaa astmaa sairastavaa lastaan ja myöhemmin alkaa vähitellen arvostaa myös Hodokaa.

Fantasiaosuudet saattavat tuntua välillä liioitelluilta, mutta ne saavat kuitenkin aikaan mielenkiintoisia arvailuja siitä mikä on totta ja mikä ei.

Weathering with You onnistuu kaikin puolin säilyttämään kauneutensa häikäisevällä tarinallaan, jossa animointi on viehättävää katseltavaa.

Weathering with You ensi-illassa tänään 13.3.2020.

Hodoka, Suga ja Hina viettävät aikaa yhdessä auringonpaisteessa, joka saadaan aikaiseksi Hinan voimilla.