Kirja-arvio: 36-vuotias Keiko on onnellinen lähikaupan osa-aikainen työntekijä, mutta omia polkuja kulkeva nainen saa muut hämilleen

Sayaka Murata: Lähikaupan nainen. Suomennos: Raisa Porrasmaa. 126 sivua. Gummerus.

Kun Keiko oli 18-vuotias, hän meni osa-aikatöihin lähikauppaan. Keikon elämästä huolissaan olleet läheiset olivat tuolloin tyytyväisiä, osa-aikainen työ varmasti antaisi nuoren naisen elämään kaivattua suuntaa ja rytmiä.

18 vuotta myöhemmin vain Keiko itse on innoissaan urastaan lähikaupan myyjänä. Hänellä ei ole koskaan ollut poikaystävää, eikä hän enää edes jaksa hakea uusia työpaikkoja, koska kuka nyt palkkaisi naisen, jonka työura koostuu 18 vuodesta lähi­kaupan kassalla.

Muut yrittävän tyrkkiä Keikoa kohti yhteiskunnan hänelle muovaamia rooleja, mutta Keiko viihtyy työssään. Onko hänen lopulta pakko luopua omannäköisestään elämästä saadakseen muiden kysyvät katseet ja epäilevät kysymykset katoamaan?

Sayaka Muratan Lähi­kaupan nainen -kirja on kiinnostava kurkistus nyky-­Japaniin. Vain 126-sivuinen teos tarjoaa kiinnostavia katsantokulmia myös suomalaiseen yhteiskuntaan.

Vaikka vuonna 2020 jokaisen pitäisi saada valita oma polkunsa, keräävät normista poikkeavat päätökset edelleen kyseenalaista huomiota. Näennäisestä suvaitsevaisuudesta huolimatta muiden ihmisten elämänpolut saattavat nostaa kuulijan kulmakarvoja.

Lähikaupan nainen tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia normaaliuden ja omien valintojen pohdiskelulle. Vaikka teoksessa ei juonellisesti tapahdu paljonkaan, se on ehdottomasti kirja, jota aikamme kipeästi on tarvinnut. Teemoiltaan se on huomattavasti fyysistä kokoaan suurempi.