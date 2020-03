Kirja-arvio: Romaani josta suku suuttui

Jarkko Sirkiä

Vigdis Hjorth: Perintötekijät. Suom. Katriina Huttunen. 380 s. S&S

Perinnönjako on viimeinen tanner taistella oikeudenmukaisuudesta ja vanhempien rakkaudesta. Lapset taantuvat usein varhaisiin rooleihinsa.

Norjan kirjallisuuden vahvoihin nykynimiin kuuluva Vigdis Hjorth (s.1959) hermostutti lähisukunsa romaanilla Perintötekijät.

Siinä hyvinvoivan nelilapsisen perheen isä on kuollut. Huomattavaa omaisuutta jaetaan. Kaksi nuorinta lasta on saamassa muita enemmän. Peruste on, että he ovat olleet läheisimmät.

Vanhimmat lapset ovat lopettaneet yhteydenpidon vanhempiinsa vuosia aiemmin. Mutta heillä on syynsä. Minäkertoja Bergljot nostaa pöydälle isätraumansa, seksuaalisen hyväksikäytön.

Hän ei taistele rahasta. Hän haluaa, että läheiset näkevät hänet oikein, että perhe vihdoin kuuntelee hänen tarinansa, sen mihin hän on ollut tuhoutua.

Vigdis Hjorth näyttää miten monitahoisesta asiasta on kyse. Mitä sen totuudeksi myöntäminen vaatii eri osapuolilta. Vaikenemisen jatkaminen säilyttäisi näennäiset, sopuisat välit. Mutta Bergljot jäisi kannattelemaan kulissia haurailla hartioillaan. Siihen hän ei enää suostu.

Perintötekijät on vahva, psykologisesti syvälle luotaava teos. Se ei ole juonivetoinen, vaan etenee syvyyssuuntaan. Se tekee yllättäviä rinnastuksia taiteisiin ja politiikkaankin. Toistot tuntuvat alussa kömpelöiltä, mutta niistä kasvaa persoonallinen tapa painottaa merkityksiä.

Neurologian professori Jorma Palo (1936–2006) kirjoitti aikanaan romaanin Leikkikuolema, jossa tekijän oloinen Iikko seurailee sukuvihan syntyä kolmen sukupolven ajan. Kukin sisarussarja kokee sen perintöä jaettaessa vuorollaan. Palo käsitteli aihetta eloisan hirtehisesti.

Hjorth kirjoittaa vakavasti, kuin henkensä kaupalla. Hänen teemansa vaatii sen.