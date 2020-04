Kirja-arvio: Räkkärimarketin kassa Tarja Kulho on hillittömän hauska hahmo, jonka Paula Noronen herättää henkiin äänikirjassaan

Paula Noronen: Tarja Kulho – Räkkärimarketin kassa. 167 sivua. Tammi.

Tarja Kulho on aivan tavallinen kassatyöntekijä, joka pitää aivan tavallisesta arjestaan. Korsolaismarketin kassalla hän on oppinut tarkkailemaan elämää ja muita ihmisiä, eikä pienikään yksityiskohta jää Tarjalta huomaamatta. Keskustelut asiakaskunnan sekä oman lähipiirin kanssa ovat siis mitä rikkaimpia.

Eräänä iltana Tarja ilmoittautuu vahingossa Uusi suunta työelämälle -kurssille, vaikka hänellä ei ole pienintäkään aikomusta etsiä uutta suuntaa itselleen. Koska kurssimaksua ei palauteta, päätyy Tarja kirjoittamaan vaaditut tekstit. Samalla omaa elämää tulee tarkasteltua uudelta kannalta.

Tarja Kulho on Radiomafiasta tuttu sketsihahmo, jonka ihastuttavan humoristisen ajatusmaailman Paula Noronen on tallentanut nyt kansien väliin. Teos kannattaa ehdottomasti nautiskella äänikirjana, sillä Noronen lukee kirjansa itse. Perinteisistä äänikirjoista poiketen Noronen maustaa kerrontaa runsaalla eläytymisellä ja kullekin henkilölle sopivalla äänellä. Kuuntelukokemus lähentelee jopa melkein kuunnelmaa.

Tarja Kulho on hykerryttävän hauska, ja hänen keskustelunsa niin Räkkärimarketin asiakkaiden kuin perheensä kanssa saavat parhaimmillaan jopa nauramaan ääneen. Huumori on yksinkertaista mutta tuoretta ja erityisen nasevaa. Mauttomuuden rajoja ei ylitetä, vaan Noronen on onnistunut luomaan komediaa, joka varmasti uppoaa moneen.

Räkkärimarketin kassan edesottamuksia voi seurata ongelmitta, vaikka hän olisi entuudestaan tuntematon. Tämän kirjan jälkeen hän tuntuukin jo vanhalta ystävältä.