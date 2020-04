Kirja-arvio: Astrid Lindgrenin romaani Saariston lapset toimii mainiosti kuvakirjana

Pelle saa pienen eläimen -kirjan teksti on suoraan alkuperäisestä Saariston lapset -romaanista. Kuvitus on ruotsalaisen Maria Nilsson Thoren käsialaa.

Astrid Lindgren ja Maria Nilsson Thore: Saariston lapset: Pelle saa pienen eläimen. Suomennos: Laila Järvinen. 48 sivua. WSOY.

Neljävuotias on sen ikäinen, että ymmärtää jo monenlaisia tarinoita. Keskittymiskyky ei kuitenkaan aina riitä kuvattomien tai vähäkuvallisten tarinoiden kuunteluun.

Siksi on ihanaa, että Astrid Lindgrenin Saariston lapset -romaanin osia julkaistaan nyt kuvakirjoina! Saariston lasten kielihän ei ole vaikeaa, ja tarinat sopivat sisällöltään hyvin pienille kuulijoille.

Maria Nilsson Thoren kuvittama kirja kertoo siitä, kuinka Pelle saa ruskeatäpläisen kaniinin.

Teksti on Astrid Lindgrenin alkuperäinen, ja Laila Järvisen suomennos on vuodelta 1965. Tosin suomennos on tarkistettu. Teksti tempaa yhä mukaansa eikä kuulosta tippaakaan vanhahtavalta.

Eiväthän hahmot aivan samalta näytä kuin televisiosarjassa ja sen pohjalta kirjoitetussa ja kuvitetussa romaanissa. Se häiritsee vannoutunutta Astrid Lindgren -fania vähän. Kuvittaja on onneksi kiinnittänyt huomiota samaan, ja esimerkiksi Pampulan ruudullinen haalari on ehdottomasti tv-sarjasta tuttu.

Muutenkin kuvakirjassa eletään selvästi 1960-lukua kirjoituskoneineen ja lehmihakoineen. Tarina on sen verran aikaansa sidottu, ettei muu olisikaan ollut järkevää. Saariston idylli lumoaa kuvituksissa.

Minä ja lapset jäämme innolla odottamaan, mikä romaanin luku seuraavaksi taipuu kuvakirjaksi.

