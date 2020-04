Kirja-arvio: Sanaton Taikapuikot-kirja elää lukukerrasta toiseen ja saa pelottavia mutta lohdullisia sävyjä koronakeväästä

Merja Palinin esikoisteos Taikapuikot on kirja, jossa tarina rakennetaan sanojen sijaan kuvien avulla.

Meria Palin: Taikapuikot. 32 sivua. Etana Editions.

On talvi ja kylmä sisälläkin, koska lämmitys ei toimi. Äiti ja tytär palelevat. Tarvitaan villasukat jalkaan ja pitkä huivi, joka voisi lämmittää koko talon ja sydäntalven jäädyttämän maiseman.

Suurin piirtein tämän verran kertoo takakannen teksti Taikapuikot-kirjasta. Sanat valitsee lukija itse, sillä kirja perustuu puhtaasti kuvalliseen kerrontaan.

Kirjan upeat kuvat ja niiden värimaailma rakentavat tunnelmaa kylmistä ajoista, välittämisestä ja halusta luoda lämpöä ympärille.

Kaunis kuvitus luo lumoavan tarinan ja riittää mainiosti kannattelemaan kerrontaa ilman sanojakin. Iltasatulukemisena tarina elää lukukerrasta toiseen, kun sanat eivät ohjaile tarinaa.

Ajaton kuvatarina elää varmasti erinäköisenä eri ajassa ja paikassa, kun lukijan oma kokemusmaailma antaa sille raamit. Kirjan julkaisu osuu kevääseen, jolloin koko maailmaa hallitsee koronaviruksen levittämä epävarmuus. Se antaa tarinalle aivan omanlaisensa, pelottavan mutta lohdullisen lukukokemuksen.

Meria Palin on tamperelainen kuvittaja, joka on tehnyt luontokuvituksia lapsille suunnattuihin julkaisuihin ja pitänyt lapsille työpajoja Helsingin Luonnontieteellisessä museossa. Taikapuikot on hänen esikoisteoksensa.

