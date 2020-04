Kirja: Dodo-säeromaani käsittelee tiiviissä paketissa masennusta, alkoholismia ja omanlaisen elämän rakentamista

J. S. Meresmaa: Dodo. 157 sivua. Myllylahti.

Iinalla on kannettavaan suurempi taakka kuin monella muulla yläkoululaisella. Hänen poikaystävänsä on masentunut, eikä Iina voi jättää häntä makaamaan mustan kuopan pohjalle yksin. Samalla pitäisi kuitenkin huolehtia omasta koulunkäynnistä, sillä arvosanoja on nostettava, jos Iina mielii lukioon. Tilannetta sekoittaa entisestään Dodo, muinainen lintu, joka herttaisuudestaan huolimatta on yllättävän raju.

Kesän korvalla Iinan äiti jysäyttää vielä uuden pommin. Iinan täytyy lähteä isänsä luokse, jotta kaupungin vilinä ei häiritse arvosanoja petraavan tyttären keskittymistä. Iina ei ole uutisesta innoissaan, sillä isä on aiemmin tarttunut mieluummin pulloon kuin viettänyt aikaa Iinan kanssa. Ja miten käy Dodon ja poikaystävän, jos Iina jättää heidät keskenään kesäksi?

J. S. Meresmaan Dodo-säeromaani kätkee kansiensa väliin valtavasti suuria teemoja, jotka ravisuttavat monen nuoren elämää. Alle 200-sivuiseen teokseen on mahdutettu taiten masennus, alkoholismi, itsensä etsiminen ja omanlaisen elämän rakentaminen.

Säeromaani on kirja, jossa tarina etenee kuin romaanissa, mutta sivuilta on karsittu kaikki ylimääräinen teksti pois. Kirja on siis hyvin nopealukuinen, mutta kerrontatapa korostaa suuria tunteita. Dodo on koskettava ja rikas viiden tähden lukukokemus.

Lue täältä kaikki Maaseudun Tulevaisuuden kirja- ja muut kulttuuriarviot