Kirja-arvio: Paula Noronen kirjoittaa jännittäviä seikkailuja lukemaan oppineille – Hirveä hammaskeiju väijyy lasten hampaita

Paula Noronen: Yökoulu ja hirveä hammaskeiju. 64 sivua. Tammi.

Yökouluun on saapunut uusi hammashoitaja Karie S. Mätänen, joka laittaa hammashoidon opit päälaelleen. Vaikka sokerin syönti ja hampaiden pesun unohtaminen kuulostavatkin hauskoilta jutuilta, lasten epäilykset heräävät nopeasti. Kuka nyt reikiä haluaisi tarkoituksella hampaisiinsa?

Paula Norosen Yökoulu-sarjan kuudennessa osassa vampyyrityttö Martta ja zombiepoika Paavo selvittävät jälleen mistä on kyse. Karie S. Mätäsen karmean suunnitelman paljastaminen on jännittävä seikkailu, josta ei käänteitä eikä mätää puutu.

Yökoulu-sarja on vauhdikasta luettavaa alakouluikäisille, mutta sopii myös koko perheen yhdessä luettavaksi. Yökoulussa moni asia on tavalliseen kouluun verrattuna erilaista, mutta ystävyys on samaa – oli sitten kyse tavis- tai hirviönuorista.

Teksti on selkeää ja kirjan kuvitukset keventävät sopivasti. Lukemaan oppineille Yökoulu-kirjat ovat siis kelpo ahmittavaa, jotka sisällöltään sopivat sekä tyttöjen että poikien käsiin.

Paula Noronen on lasten ja nuortenkirjailijana jo pitkän linjan kirjoittaja. Hänen kuuluisimpia lastenkirjojaan ovat Supermarsu-sarja, joilla hän on saanut myös Finlandia Junior -ehdokkuuksia.

Meillä Yökouluja on luettu lasten pyynnöstä myös iltasatujen korvikkeina etenkin eskarilaispojan toiveesta.

