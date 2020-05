Kirja-arvio: Ruotsalainen Alex Schulman kertoo omaa ja isovanhempiensa tarinaa herkästi ja oivaltavasti

Uutuudesta on tekeillä jo elokuva. Sille on helppo veikata menestystä.

Alex Schulman: Polta nämä kirjeet. Suomennos: Jaana Nikula. 277 sivua. Nemo.

Ruotsalainen Alex Schulman oivalsi terapiassa, että hänen isoisänsä, kirjailija ja yliopistomies Sven Stolpe (1905–1996) oli sukuriitojen dynamo. Hän ryhtyi tutkimaan narsistisen vaarin vaiheita. Arkistot ja romaanit johdattivat hänet vihanpurkausten lähteille, nuoruuden tapahtumiin.

Kesällä 1932 syntyi kolmiodraama, joka oli viedä kaikilta sen osapuolilta hengen. Karin Stolpe (1907–2003) oli jo Svenin vihitty vaimo, mutta hänet halusi myös toinen Ruotsin kirjallisuuden tuleva suuruus: Olof Lagercrantz (1911–2002). Karin ja Olof hullaantuivat toisiinsa.

Alex kertoo omaa ja isovanhempiensa tarinaa herkästi ja oivaltavasti.

Vähä vähältä hän rakentaa romaanin, jonka jokainen käänne saa odottamaan seuraavaa. Ei ole tärkeää tietää keitä henkilöt ovat, tapahtumat itsessään ovat jännitysnäytelmää. Dokumenttien jäljitystä seuraa henkeä pidättäen.

Tuona kesänä olisi voinut käydä miten tahansa. Ihmiset olivat kuin liikkeelle pyöräytetyn rulettipallon armoilla. Lempeä, alistuvan oloinen Karin-mummi saa nuoren naisen kiihkeät kasvot. Ne hämmentävät Alexia: onko hänellä oikeutta nähdä ne.

Sven ja Olof teilasivat toistensa julkaisuja koko pitkän loppuelämänsä; kumpikin eli 91-vuotiaaksi. Sven purki tuotantoonsa loukatuksi tulemistaan ja loukkasi muita, Karinia kaipaamaan jäänyt Olof jatkoi palvontaansa teoksissaan.

Alex Schulman on kirjoittanut suvustaan avoimesti ennenkin: vaimostaan, suomenruotsalaisesta isästään ja äidistään. Äidin alkoholismista kertova Unohda minut (2017) valittiin Ruotsissa vuoden kirjaksi. Uutuudesta on tekeillä jo elokuva. Sille on helppo veikata menestystä.