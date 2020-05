Kirja-arvio: Thomas Taylorin Malamanteri on taianomainen seikkailu, joka kaappaa lukijan mukaansa

Jaana Kapari-Jatta on jälleen tehnyt upeaa työtä käännöksen kanssa. Tarinassa on helmeilevää huumoria.

Thomas Taylor: Malamanteri. Suomennos: Jaana Kapari-Jatta. 299 sivua. WSOY.

Nuoresta iästään huolimatta Herbert Sitrus on työskennellyt jo pitkän tovin Hotelli Nautiluksen löytötavaratoimiston hoitajana. Eräänä päivänä hänen rutiininsa kuitenkin rikkoutuvat, kun hotellille putkahtaa Orvokki Parma, joka etsii vuosia sitten kadonneita vanhempiaan. Yhdessä lapset lähtevät selvittämään kadonneiden vanhempien arvoitusta, mutta pienessä rantakaupungissa taitaa olla tekeillä jotain muutakin merkillistä.

Kaikki johtolangat näyttävät viittaavan jollain tavalla mystiseen merihirviöön, joka tunnetaan nimellä malamanteri. Tästä seikkailusta Herbert ja Orvokki eivät taida selvitä kuivin jaloin.

Thomas Taylorin Malamanteri-kirja aloittaa vauhdikkaan trilogian. Sarjan ensimmäisen osan perusteella luvassa on suuria seikkailuja ja koukuttavia juonenkäänteitä.

Riemukasta tarinaa on elävöitetty pienin kuvituksin, joita palaa ihastelemaan vielä jälkikäteenkin. Myös kirjan suomentanut Jaana Kapari-Jatta on tehnyt jälleen kerran loistavaa työtä. Muutamat nimikäännökset on väritetty niin helmeilevällä huumorilla, että kirjan ääressä nauraa ihan ääneen.

Kirjaa suositellaan yhdeksänvuotiaille ja sitä vanhemmille. Se soveltuu mainiosti niin ääneen luettavaksi kuin itsenäiseen lukemiseenkin sekä lapsille että aikuisille.

Thomas Taylor osaa punoa juonikuvioita, jotka mitä luultavimmin muuttuvat vielä kutkuttavammiksi sarjan edetessä. Jatkoa odotetaan siis innolla!