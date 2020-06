Kirja-arvio: Sarah Crossanin Kuunnousu näyttää miltä tuntuu, kun veljen teloituspäivä lähestyy vääjäämättä

Sarah Crossan: Kuunnousu. ­Suomennos: Kaisa Kattelus. 381 sivua. S&S.

Joe ei ole nähnyt veljeään kymmeneen vuoteen. Se on pitkä aika kenelle hyvänsä, mutta erityisen pitkä ajanjakso nyt 17-vuotiaalle Joelle. Vihdoin veljekset kuitenkin tapaavat, mutta eivät kovin iloisissa merkeissä. Ed istuu vankilassa ja hänen teloituspäivänsä on määrätty. Joe matkustaa veljensä luokse, täytyyhän hänen olla Edin tukena tällaisena aikana.

Ed vakuuttaa syyttömyyttään, joten on viimeisten valitusten ja lykkäysten aika. Joe ja Ed eivät aio antaa periksi, he uskovat, että lopulta oikeus toteutuu. Mutta varmuuden vuoksi veljekset haluavat viettää tämän kesän yhdessä niin tiiviisti kuin vankila kaikkine sääntöineen heille sallii.

Sarah Crossanin Kuunnousu on säeromaani, jonka aihe jo itsessään on suunnattoman surullinen ja puhutteleva. Säeromaani muotona antaa suurille tunteille ja ajatusketjuille tilaa kirjan sivuilla. Säeromaanissa tekstiä on sivuilla hyvin vähän, aivan kuin runossa, mutta tarina etenee juonivetoisesti romaanin tapaan. Tällaisten teemojen ääressä säeromaani on parhaimmillaan.

Crossan on taiturimainen sananikkari, joka tuo kuolemantuomion kaltaisen asian hyvin lähelle myös suomalaisia lukijoita. Kerronta tavoittaa niin yhteiskunnalliset kuin henkilökohtaisetkin tasot.

Kirja ei aliarvioi nuoria, vaan Crossan on lukijoilleen rehellinen. Koskettavan tarinan äärellä viihtyvät teini-ikäisten lisäksi myös aikuiset.

