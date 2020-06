Kirja-arvio: Kuvakirja innostaa lapset sekä aikuiset muistojen matkalle ja samalla Eeva Kilpi saattaa saada uuden lukijasukupolven

Leena Virtanen ja Sanna Pelliccioni: Eeva! Kirjailija Eeva Kilven polut, muistot ja viisaat sanat. 37 sivua. Teos.

Eeva Kilpi (s. 1928) on ollut jo monelle sukupolvelle tärkeä kirjailija. Hänen rohkeudestaan on saatu voimaa ja tukea omalle identiteetille. Niinpä Suomen supernaisia esittelevän lastenkirjasarjan tekijäkaksikko on valinnut hänet kolmannen osan henkilöksi.

Väljästi taitetuille sivuille on poimittu lasta puhuttelevia otoksia kirjailijan elämänkaaresta, laajasta tuotannosta.

Lapsuus Karjalassa oli onnellista ja turvallista. Sota pakotti jättämään kaiken tutun. Lapseen jäi ikuinen ikävä. ”Minusta tulee kirjailija, koska haluan muistella ja muistaa, etten vain koskaan unohtaisi Hiitolan kotia”, kirjailija eläytyy nuoreen itseensä.

Teos voi toimia hyvin keskustelun pohjana isovanhemman ja lapsen välillä. Viitteellinen piirroskuvitus jättää tilaa lukijan mielikuvitukselle ja virittää omiin muistoihin. Lapsen on helppo eläytyä ja mieltää omaa kokemusmaailmaansa.

Kirja näyttää miten pienillä, itsestään selvillä asioilla voi olla suuria merkityksiä. Evakkomatkan pelottavissa vaiheissa 11-vuotias Eeva muistelee äidin keittämää raparperikiisseliä. Se rauhoittaa hänen mielensä.

Eeva Kilpi on itse äiti, isoäiti ja isoisoäiti. Näistäkin rooleista hänellä on ollut paljon sanottavaa. Rakastettu runo, missä mummoista kuoltuaan tulee jälkipolviaan ympäröiviä kukkaniittyjä, heinää ja puita, päättää kirjan.

Tietopakettina teos on suppea, mutta jos kiinnostus herää, lisätietoa löytyy helposti. Ehkäpä Eeva Kilpi saa taas uuden lukijasukupolven.

Aikuisen kanssa jaetusta luku- ja muisteluhetkestä voi jäädä kantava ja kirjojen pariin houkuttava muisto lapsen mieleen.

