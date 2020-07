Kirja-arvo: Nikki Owen tarjoaa virkistävän erilaisen trillerin, jossa asperger-älykkö sukkuloi juonittelujen verkossa

Nikki Owen: Vanki 375. Suomennos: Seppo Raudaskoski. 381 sivua. Bazar.

Yksioikoisiin dekkareihin kyllästyneelle jännityskirjallisuuden ystävälle irlantilainen Nikki Owen tarjoaa virkistävän erilaisen trillerin.

Huippuälykäs plastiikkakirurgi Maria Martinez joutuu vankilaan henkirikoksesta. Hän pitää itseään syyttömänä, mutta hänen muistissaan on aukkoja. Onko hänet lavastettu tekijäksi?

Maria on asperger-ihminen. Hänellä on valokuvaamisen nopeudella asioita mieleen painavat aivot mutta hankalia rajoitteita. Erityisesti sosiaaliset kontaktit ovat vaikeita. Itsehallinnankin kanssa on ongelmia. Nuo piirteet vahvistuvat vankilan ankeissa oloissa.

Koko romaani etenee Marian näkökulmasta. Ratkaisu toimii. Lukijalla on monenlaista jännitettävää. Miten lääkäri selviytyy karskien vankien joukossa, joita hän poikkeusyksilönä ärsyttää? Miten hän reagoi yllättävissä tilanteissa, kun rutiinit ovat hänelle tärkeitä?

Onko hän ylipäätään järjissään? Mitä muistin aukot kätkevät? Miten hänen tapauksensa liittyy Yhdysvaltain kansalliseen turvallisuusvirastoon ja projektiin, joka taistelee al-Qaidaa vastaan?

Taisteluja käydään valtioidenkin välillä yhä enemmän tietokoneiden näyttöjen edessä. Marian kaltaisilla, salauksia murtamaan pystyvillä hakkereilla on kysyntää niin hyviksien kuin pahiksienkin leireissä.

Siellä missä päämäärä pyhittää keinot, yksittäisen ihmisen henki on halpa.

Alussa teoksen aikatasot hämäävät. Heti ei ole selvää, missä järjestyksessä kaikki tapahtui. Mutta rakennekin on osa mysteeriverkkoa, joka kietoo lukijan otteeseensa.

