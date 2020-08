Kirja-arvio: Hurmaava Napoli ja riipivä äitiys tasapainottelevat Elena Ferranten romaanissa

Elena Ferrante: Tyttären varjo. Suomentaja Helinä Kangas. 175 sivua. WSOY.

Elena Ferrante on Italian menestyneimpiä nykykirjailijoita, jonka neliosainen Napoli-sarja on ollut valtava maailmanlaajuinen menestys.

Sarjan julkaisun jälkeen on suomennettu myös Ferranten aiemmin 2000-luvulla kirjoittamia itsenäisiä romaaneja, joihin lukeutuu myös Tyttären varjo.

Kirja sijoittuu Napolin kuuman auringon alle, jossa pinjat huojuvat ja hiekka on polttavaa. Tarinan päähenkilö ja kertoja on keski-ikäinen yliopisto-opettaja Leda, joka on saapunut Napoliin viettämään yksinäistä rantalomaa. Yksinäisyys ei kestä kauaa, kun Leda lyöttäytyy yhteen rannalla tapaamansa lomaseurueen kanssa.

Tutustuessaan seurueen naisiin Leda palaa muistelemaan omaa äitiyttään. Vanhat muistot kiusaavat Ledaa, eikä hän pääse niistä irti. Menneisyyden haamut heijastuvat Ledan ja uusien lomatuttavien suhteeseen, joka saa erikoisia ja dramaattisia käänteitä.

Pohdiskeleva romaani punoo alun yksinkertaisesta asetelmasta moniulotteisen tarinan. Äitiydestä puhutaan paikoin hellästi, paikoin rajusti ja ennen kaikkea koskettavasti.

Loppuun vielä varoituksen sana: Ferranten ihailtava kyky muuttaa Italian tunnelma sanoiksi voi aiheuttaa voimakasta matkakuumetta.