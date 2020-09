Elokuva-arvio: David Copperfieldin elämä ja teot -elokuvan roolit jaettiin ihonväriin katsomatta

Tuoreessa elokuvassa nähdään värillisiä ihmisiä rooleissa, joita on perinteisesti pidetty valkoisina. Tällaisen tavan soisi yleistyvän.

Lionsgate

David Copperfield (Dev Patel) tutustuu kasvaessaan varsin eriskummallisiin ihmisiin.

Ihan alkuun on syytä tehdä yksi asia selväksi. David Copperfieldin elämä ja teot -elokuva ei suinkaan kerro taikuri David Copperfieldin elämästä vaan se perustuu Charles Dickensin romaaniin. Vaikka taikuus ei tarinaan kuulu, on elokuvassa tietynlainen maaginen tunnelma.

David (Dev Patel) on iloinen pieni poika. Kauniissa kodissa vilisevät hauskat sanonnat, joita Davidilla on tapana kirjoittaa ylös. Perheen elämässä alkaa kuitenkin uusi, tummansävyinen luku kun Davidin äiti menee naimisiin ankaran miehen kanssa. Pian David on koditon ja ahertaa kurjissa oloissa lontoolaisessa tehtaassa.

Davidin elämässä hyvyys ja vilppi sekä rakkaus ja pahansuopuus vaihtelevat. Välillä hän pukeutuu kuin herra, toisinaan hänen ainoa omaisuutensa ovat hänen sanansa ja tarinansa. Niistä nuoreksi mieheksi varttunut David Copperfield löytää toivoa, hän nimittäin haluaa tulla kirjailijaksi.

David Copperfield -romaanin sanotaan ammentavan Dickensin omasta elämästä. Tehtaalla työskenteleviä likaisia lapsia katsellessa yhteys kirjailijan muuhun tuotantoon on myös selvä.

Uusi elokuvasovitus on visuaalisesti kaunis ja kerronnaltaan lopulta varsin kepeä, vaikka sen teemat ovat osin rankkoja. Huumoriakin onnistutaan aika ajoin viljelemään.

Huomioitavaa on myös se, että elokuvan näyttelijävalinnat on tehty niin sanotusti värisokeasti. Osassa perinteisesti valkoisina nähdyissä rooleissa – jopa elokuvan nimiroolissa – nähdään värillisiä ihmisiä. Tällaisen tavan soisi yleistyvän, jotta meistä aivan jokaisella olisi mahdollisuus nähdä elokuvissa itseltämme näyttäviä henkilöitä.

David Copperfieldin elämä ja teot. Ohjaus: Armando Iannucci. 119 min. Ensi-ilta 18.9.

