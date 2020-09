Kirja-arvio: Heikki Herlin heräsi 11-vuotiaana isänsä tuskanhuutoon – omakohtainen teos kertoo, millaista on syntyä kultalusikka suussa

Heikki Herlin: Tuollapäin on Highway. 326 sivua. Teos.

On selvää, että osa Heikki Herlinin (s. 1990) omakohtaisen teoksen jännitteestä tulee taustasta. Kertoohan hän Suomen rikkaimmasta suvusta. Millaista on, kun on syntynyt kultalusikka suussa? Moni lukija taatusti yllättyy.

Kustantaja Niklas Herlin kuoli vuonna 2017 vain 53-vuotiaana. Heikki oli tuolloin 27-vuotias. Mutta jo yksitoistavuotiaana hän heräsi yöllä isänsä tuskanhuutoon, lonkka oli murtunut. Tupakka ja alkoholi olivat haurastuttaneet luut. Siitä pitäen poika kantoi huolta isän selviytymisestä.

Omaisuus antaa mahdollisuuksia; nuoruuden kohelluksissa isän romuttamat autot korvautuivat nopeasti uusilla. Mutta painopiste tässä isän ja pojan rinnakkaisessa kasvutarinassa on toisaalla. Päällimmäiseksi nousee inhimillisyys. Elämä on pelon voittamista. Sisältö on löydettävä itse.

Ihmisläheisyyttä opettaa kehitysvammaisena syntynyt Heikin isosisko. Luonnon arvostus on peruja suvun suurelta maatilalta. Niklaksen oma ääni tulee mukaan lehtijuttujen katkelmissa ja otteissa tekeillä olleista lapsuuden muistelmista.

Ristiriitainen ja karismaattinen isä oli Heikille yhdistelmä turvallisuutta ja arvaamattomuutta. Sukupolvien ketjussa merkittävä ero syntyy siitä, miten lapsi kokee vanhempansa. Niklas pelkäsi omaa isäänsä, mutta Heikki pelkäsi isänsä puolesta. Faijansa rakkaudesta Heikki sai olla varma.

Teos kasvaa monitahoiseksi, mosaiikkimaiseksi lähikuvaksi levottomasta miehestä ja hänen aikakaudestaan. Lehtityö, talouselämä, kapakat, musiikki, hevoset ja Amerikan valtatiet antavat vaiheisiin kiihkeän sykkeensä.

Heikki Herlin onnistuu ensimmäisessä teoksessaan yllättävän hyvin. Oikoluvun pienet ylimalkaisuudet eivät juuri haittaa. Lopputulos on avoimuudessaan vaikuttava ja koskettava.