Kirja-arvio: Tietokirja esittelee maailman, joka on täynnä kuoppia

Kuoppakirja on suunnattu lapsille, mutta aihe kiinnostaa aikuistakin.

Kirjailijan kuva: Otto Virtanen / Tammi

Saija Saarni: Kaiken maailman kuopat. 80 sivua. Tammi.

Maailmaa voi katsoa monenlaisesta kulmasta. Geologi Saija Saarnen kirjoittamassa kekseliäässä lasten tietokirjassa, Kaiken maailman kuopat, maailmaa tutkitaan kuoppien näkökulmasta.

Kirjan kuopat on jaoteltu kahteen: Luonto kaivaa hurjan suuria kuoppia mitä kummallisimpiin paikkoihin. Ihmiset puolestaan kaivavat päästäkseen käsiksi maan sisältämiin aarteisiin, rakentaakseen, korjatakseen ja eläimet etsiessään ruokaa tai pesäpaikkoja.

Hiidenkirnut ovat veden jään alle muovaamia, pyöreitä reikiä maassa. Tulivuoren kraaterien seinämät taas koostuvat laavakivistä ja tuhkasta. Eläimet kaivavat kuoppia ja talvehtimiskoloja luontoon, ja ihmisessäkin on useita kuoppia: kainalokuoppa, hymykuoppa, silmäkuoppa. Kirjasta selviää, että Suomen kallioperäkin on notkolla, sillä mannerjään paino on muinoin pakottanut kallioperän antamaan periksi.

Tuskin mikään maailmankaikkeuden kuoppa jää huomiota vaille tässä hilpeässä kirjassa. Esitellyksi tulee jopa avaruuden teoreettiset madonreiät, joiden kautta aikamatkailu voisi olla mahdollista.

Kekseliäästi kirjassakin on ihan oikea, sivujen läpi ulottuva kuoppa.

Monipuolisessa kuoppakirjassa tietoa lukijalle tarjoilee kaivamisen erityisasiantuntija, kastemato Into Kastelainen.

Kirjailija on halunnut kannustaa lapsia sotkemaan kätensä multaan, tutkimaan maata, kiviä ja luontoa ympärillään. Saarni on koulutukseltaan geologian tohtori ja ammatiltaan tutkija. Kuoppakirja on hänen toinen kirjansa. Viime vuonna ilmestyi koko perheen tietokirja kivistä.

Kirjan kuvituksesta vastaa Anne Vasko, joka on kuvittanut useita lastenkirjoja.

