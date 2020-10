Kirja-arvio: Irmahiiri voittaa ennakkoluulot

Aino-Maija Metsolan kirja on kuin syksyinen värikylpy.

Aino-Maija Metsola: Oman maan mansikat. 32 sivua. Etana Editions.

Irma-hiiri nauttii olostaan rauhallisessa puutarhassaan. Kauhukseen Irma huomaa, että tunkeutuja on käynyt haukkaamassa kypsymäisillään olevia mansikoita. Irmaa alkaa kiukuttaa. Kaikki kova työ uhkaa valua hukkaan. "Kuka on tunkeutunut puutarhaani?" Irma miettii. Yön aikana kiukku muuttuu peloksi, on aika ryhtyä toimiin.

Oman maan mansikat -kirjan tarina käsittelee arkielämän inhimillisiä tunteita: ennakkoluuloja ja erilaisuuden kohtaamista, jakamista ja myötätuntoa. Aikuiselle lukijalle tarina on muistutus siitä, kuinka nämä perustaidot ovat koetuksella elämässä myöhemminkin. Tarina linkittyy mielessä vahvasti yhteiskunnallisiin ristiriitoihin.

Teos ei teemastaan huolimatta ole raskas, vaan siinä pilkahtaa huumoria. Kuvitus on kuin syksyinen värikylpy. Aino-Maija Metsolan hehkuvan värikkäästä akvarellikuvituksesta tekisi helposti sisustuskankaan. Metsola onkin suunnitellut tekstiilikuoseja Marimekolle.

Lyhyehköt tekstit värikkään kuvituksen kanssa sopivat iltalukemiseksi pienimmillekin.

Lastenkirjailijana Metsolalle Oman maan mansikat on ensimmäinen, mutta hän on aiemminkin kuvittanut muiden tarinoita. Lastenromaanin kuvitustyö toi Metsolalle Finlandia Junior -palkinnon vuonna 2009.

