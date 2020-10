Kirja-arvio: Julmat rikokset ryydittävät Espanjan Aurinkorannikolle sijoittuvaa hyvän mielen dekkaria

Kirjailijan kuva: Sarah Saverstam / Otava

Mari Jungstedt: Kun taivas tummuu. Suomennos: Terhi Vartia. 286 sivua. Otava.

Alexander McCall Smithin Mma Ramotswe -kirjoja kutsutaan hyvän mielen dekkareiksi, mutta kyllä Mari Jungstedtkin osaa. Siitä huolimatta, että Jungstedtin kirjoissa tehdään kylmäverisiä murhia, niiden lukemisesta jää iloinen mieli. Murhaajien ja murhattujen lähipiirissä pyörii tavallista, enimmäkseen melko onnellista väkeä.

Kun taivas tummuu aloittaa uuden, Espanjan Andalusiaan sijoittuvan dekkarisarjan. Kuten Jungstedt, moni kirjan keskushahmoistakin on ruotsalainen.

Kaksi pariskuntaa retkeilee Rondan vuoristokaupungissa, mutta porukan ainoa espanjalainen katoaa. Vähitellen selviää, että joku on työntänyt hänet rotkoon. Tapahtunutta alkaa selvittää leskeksi jäänyt rikostutkija Hector. Espanjaan juuri muuttanut, puolisostaan kolmenkymmenen vuoden jälkeen eronnut ruotsalainen Lisa päätyy tulkiksi.

Vuonna 1962 syntyneen Jungstedtin kirjoissa on vahva keski-iän tuntu: on avioeroja, syöpäsairauksia, talvensa Aurinkorannikolla viettäviä ihmisiä ja lapsenlapsiakin. Tavallista, elettyä elämää. Vaikka henkilöhahmoja on paljon, Jungstedt ei silti lankea olemaan sekava.

Sen lisäksi, että dekkarin mukana pääsee nauttimaan ihmissuhdekiemuroista ja eteläeurooppalaisista tunnelmista, ainakin tämä lukija oppi myös uutta Francon valtakaudesta.

Lue täältä kaikki Maaseudun Tulevaisuuden kirja- ja muut kulttuuriarviot.