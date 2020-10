Kirja-arvio: Sinnikkyys toi naisen maailmalta Savoyn johtoon – Helena Puolakalle työ on ykkönen

Kuin kiehuvaan liemeen -kirja kertoo menestyneen keittiömestarin tarinan, joka on vielä kesken.

Kirjailijan kuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen / Otava

Virpi Salmi: Kuin kiehuvaan liemeen. 192 sivua. Nemo.

Elämäkertoja kirjoitetaan nykyisin myös ihmisistä, joiden ura on kesken, eikä vasta sitten, kun koko elämää voi tarkastella jo keinutuolista. Helena Puolakan elämästä kertova Kuin kiehuvaan liemeen kuuluu ensin mainittuihin.

Kirjasta käy hyvin selville, miten ravintolamaailmassa piiri pyörii ja hyviä tekijöitä kutsutaan aina uusiin tehtäviin. Poikkeuksellista on se, että tällä kertaa on kyseessä on nainen ja vielä Suomesta, joka kulinaristipiireissä ei liene kaikkein arvostetuimpia maita.

Toimittaja Virpi Salmen teksti soljuu sujuvasti. Lukijaa johdatellaan Puolakan lapsuudesta ja nuoruudesta aikuisuuteen Lontoossa ja Pariisissa. Salmi on haastatellut kirjaan Puolakan lisäksi tämän lapsuudenystävää Tanyaa, jonka tehtäväksi jää taustoittaa Puolakan ratkaisuja elämän eri käänteissä.

Kirja huipentuu siihen, miten Puolakka kutsutaan Lontoon huippuravintolasta Suomen huipulle eli Savoyn päälliköksi. Puolakka suostuu, ja kirjan mukaan äidin muutto Helsinkiin on lähinnä ilmoitusasia perheelle – mies ja kaksi lasta jäävät aluksi Lontooseen.

Kirjasta välittyy kuva reipasotteisesta ja eteenpäin katsovasta naisesta, jolle työ on kaikki kaikessa. Mies pysyy rinnalla ja lapset syntyvät perheeseen suunnittelematta. Puolakka antaakin tunnustusta miehelleen kotiruljanssin hoitamisesta. ”Se on ollut valtavan iso asia.”

Yleensähän menestyvän miehen taustalla on nainen. Virkistävää, että välillä on näin päin.

Kirja päättyy koronakevääseen ja jää vähän kuin kesken. Savoyta on remontoitu ja Puolakan aikakausi alkamassa. Mutta jos Puolakan muutostahti jatkuu, uralla seurannee vielä käänteitä.

Kirjan loppuun on koottu muutama Puolakan resepti, joilla lukija voi harjoitella huippukokkitaitojaan. Koska kirjassa ei ole kuvia, esillepanossa voi jokainen käyttää omaa mielikuvitustaan.

