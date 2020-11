Kirja-arvio: Luulitko tuntevasi historian läpikotaisin? Näihin jänniin tositarinoihin merirosvoista ja kurtisaaneista et varmasti ole vielä törmännyt

Maria Pettersson on kerännyt Historian jännät naiset -kirjaan kiinnostavan kattauksen kertomuksia, joihin ei muualla törmää.

Kirjailijan kuva: Riikka Kantinkoski / Atena

Maria Pettersson: Historian jännät naiset. 502 sivua. Atena.

Jos kuvittelee tuntevansa historian merkittävät käänteet ja kiinnostavimmat ihmiset jo läpikotaisin, kannattaa pysähtyä hetkeksi, ottaa käteensä Historian jännät naiset -opus ja pohtia asiaa uudelleen.

Maria Petterssonin tiiliskivimäisessä teoksessa esitellään kymmeniä naisia, joiden saavutukset on usein karsittu historiankirjojen sivuilta, mutta joihin kannattaa tutustua.

Kirjassa esitellään nimenomaan jänniä naisia. Kaikki heistä eivät ole operoineet lain oikealla puolella ja hyvää tarkoittavissakin naisissa on omat pimeät soppensa. Pettersson ei kaunistele tätä, vaan kuvaa jänniä naisia niin hyvin kuin rajalliset lähdeteokset mahdollistavat.

Kirjan sivuille on päässyt tutkijoita, joiden työn mieskollega, veli tai puoliso on kaapannut nimiinsä. Samanlainen kohtalo oli myös monella säveltäjällä. Jännien naisien galleriaan on nostettu myös merirosvoja, meedioita, kurtisaaneja ja vakoojia. Tarinat ovat vauhdikkaimmillaan kuin suoraan seikkailukirjasta kiskottuja.

Pettersson on paneutunut aiheeseensa huolella ja hänen kirjoitustyylinsä on raikkaan eläväistä. Muutamien sivujen mittaisiin tarinoihin on punottu persoonallisuutta, joka estää paksua kirjaa muuttumasta itseään toistavaksi.

Yhtään suomalaista jännää naista ei kirjaan ole otettu, mutta jänniä Suomi-kytköksiä kyllä nähdään.

Lue täältä kaikki Maaseudun Tulevaisuuden kirja- ja muut kulttuuriarviot.