Kirja-arvio: Mur-karhu katsoo maailmaa tarkasti lapsen silmin

Mur-kirjasarjan neljäs kirja pohtii sitä, millaista on olla erossa.

Kirjailijan/kuvittajan kuva: Milka Alanen / Tammi

Kaisa Happonen ja Anne Vasko: Pisara kuonolla, Mur. 40 sivua. Tammi.

"'Missä on poissa? Milloin tulet takaisin?'

'Ei mene pitkään. Ihan kohta', vastasi Iso.

'Mitä sinä teet siellä?' Mur kysyi.

Siihen Iso ei vastannut enää. Se oli jo siellä. Jossakin poissa."

Mur-kirjasarjan neljäs kuvakirja pohtii, miten malttaa olla erossa ja voiko samaan aikaan olla kaukana ja silti lähellä?

Pienille lapsille suunnattu kuvakirja hurmaa tutulla kollaasitekniikalla toteutetulla kuvituksellaan ja tarinalla, jossa osataan hienosti katsoa maailmaa lapsen silmin. Pienen Mur-karhun maailman voi hetkeksi täyttää hassu sadepisara, mutta miten kurjalta tuntuu, jos siitä ei voikaan kertoa Iso-karhulle.

Kirjassa on tekstiä vähän, mutta kuva ja teksti puhuvat taitavasti yhtä kieltä, josta välittyy lämminhenkinen ja samaistuttava tarina.

Aikuiselle Mur-kirjat antavat tärkeän muistutuksen siitä, miten lapsi voi kokea aikuiselle arkiselta tuntuvat hetket. Se välittyy kirjasta herkästi ja alleviivaamatta.

Suositun kirjasarjan käännösoikeudet on myyty useisiin maihin. Joensuusta kotoisin oleva Happonen on Mur-kirjojen lisäksi tuttu kasvo muun muassa pikku Kakkosen Ihme juttu -ohjelmasta.

Anne Vasko on kuvataiteilija, kuvittaja, joka on kuvittanut useita lastenkirjoja. Hän on ollut myös Finlandia Junior -palkintoehdokkaana.

