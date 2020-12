Kirja-arvio: Baletinopettaja kirjoitti nuortenkirjan, joka vinkkaa silmää kaikille tanssiharrastajille

Teija Huuskon Balettia, Alina! -romaanille on luvassa jatkoa kirjasarjan seuraavissa osissa.

Teija Huusko: Balettia, Alina! 159 sivua. Myllylahti.

Balettikoulun syyslukukausi on alkamassa, ja Alina kiskaisee pienen tauon jälkeen innoissaan tanssikenkänsä jalkaan. Moni asia on ehtinyt kesän aikana muuttua. Koululla odottaa uusi opettaja ja muutama uusi tanssija. Alinan paras ystävä sen sijaan on päättänyt lopettaa balettitunnit.

Alinan ja hänen kavereidensa riemuksi yksi heistä pääsee tanssimaan pääroolia joulunäytökseen parinaan ihana Jasper, uusi poika, joka saa kaikkien sydämet lyömään rivakammin. Vaikka 12-­vuotias Alina rakastaa balettia, on hänen välillä vaikea keskittyä tunneilla, sillä nuoren mielessä laukkaavat monet muutkin asiat kuin pelkät koreografiat. Kotiväkikään ei aina tunnu ymmärtävän, kuinka totinen harrastus baletti Alinalle on.

Teija Huuskon Balettia, Alina! -romaani aloittaa uuden kirjasarjan, jonka keskiössä on monelle rakas tanssiharrastus. Huusko on itsekin klassisen baletin opettaja, mikä näkyy tekstissä. Välillä tarina iskee kannustavasti silmää tanssi­saleissa harjoitteleville nuorille.

Kirja ryöpyttää lukijan silmille liudan balettitermejä. Harrastajille termirimpsut avautuvat, mutta vaikka balettisanasto ei olisi hallussa, mielikuvitus pystyy loihtimaan kuvia viehkeästä tanssista.

Juoni rullaa vetävästi eteenpäin mutta ei tarjoa suuria yllätyksiä. Erityinen herkkupala kirja on kaikille balettia rakastaville.

