Kirja-arvio: Millainen olisi elämä, jossa et olisi tehnyt yhtään väärää valintaa? Se selviää elämän ja kuoleman välissä Keskiyön kirjastossa

Matt Haig: Keskiyön kirjasto. Suomennos: Sarianna Silvonen. 328 sivua. Aula & Co, 2020.

Joskus sitä tuntee tehneensä elämässään vain vääriä valintoja. 35-vuotiaan Noran henkilöhistoria tuntuu olevan yksi pitkä epäonnistumisten sarja. Kun työt menevät alta ja rakas lemmikkikissakin kuolee, Nora päättää antaa periksi. Hän haluaa kuolla.

Jos Noran elämä ei mennyt suunnitelmien mukaan, niin ei mennyt myöskään hänen kuolemansa. Noralle nimittäin selviää, että elämän ja kuolema välissä on mystinen kirjasto, jonka käytäville hän jää harhailemaan. Jokainen loputtomiin yltävien hyllyjen kannattelema kirja pitää sisällään vaihtoehtoisen elämän, jota Nora pääsee kokeilemaan.

Mitkä päätökset muovasivat Noran elämästä alun perin tukahduttavan pussinperän? Millaisia seurauksia näennäisesti pienilläkin valinnoilla olisi ollut? Ja ennen kaikkea: mikä on paras mahdollinen elämä, jonka Nora voisi saada?

Matt Haigin tuore Keskiyön kirjasto -romaani tarkastelee elämän suurimpia ja monimutkaisimpia kysymyksiä tavalla, joka on kaikille kirjojen ystäville tuttu ja turvallinen. Me tiedämme, että kirjastossa on käsittämätön määrä teoksia, joista jokaiseen emme ikinä ehdi tarttua. Konkreettisten kirjojen ajatteleminen auttaa ymmärtämään edes hiukan paremmin niitä lukemattomia polkuja, joita pitkin voisimme elämässämme kulkea.

Keskiyön kirjasto ohjaa lukijaansa lämpimästi kohti suuria kysymyksiä, mutta ei väkisin pakota mielen mittelöihin. Romaani tarjoaa myös kiinnostavan ja tuoreella tavalla paketoidun juonen, jonka syliin voi heittäytyä.

Erityisen taitava Haig on kuitenkin nimenomaan niiden kaikkein syvällisimpien teemojen käsittelyssä. Hän on tuotannossaan ja sosiaalisessa mediassa käsitellyt omakohtaisen ymmärtävästi masennusta, uupumusta ja itsetuhoisuutta. Keskiyön kirjastossakin häivähtävät välillä hyvin tummat sävyt, mutta vain hetkellisinä, eivät ahdistavan painavina.

Keskiyön kirjasto sopii heille, jotka rakastavat kirjastoja. Ja heille, jotka haluavat välillä leikitellä mitäpä jos -ajatuksella. Ja yksinkertaisesti heille, jotka nauttivat taidokkaista romaaneista.