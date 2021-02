Kirja-arvio: Alex Milwayn Hotelli Flamingo -lastenromaaneissa kaikki on kohdillaan

Kirjan kuvitusta / Alex Milway

Alex Milway: Hotelli Flamingo: Kokkauskisa. Suomennos: Aila Herronen. 182 sivua. WSOY.

Moni on käynyt Hotelli Flamingossa Vantaalla, mutta astetta mielenkiintoisempi Hotelli Flamingo löytyy brittiläisen Alex Milwayn kirjoittamista ja kuvittamista lastenromaaneista. Tätä hotellia pyörittää johtajatar Anna, ja muut hotellin työntekijät ja vieraat ovat eläimiä.

Tänä vuonna on julkaistu suomeksi sarjan neljäs osa, Kokkauskisa.

Hotellissa on talven jäljiltä väljää. Niinpä Anna päättää houkutella vieraita järjestämällä kilpailun, jossa mittelöivät seudun parhaat kokit, myös Hotelli Flamingon oma Madame Le Possu. Rinnalla kulkee tarina hotelliin tupsahtaneen lentopelkoisen kyyhkyn Alfonso Nopsanokan kommelluksista.

Juonet vievät tärkeiden, arkipäiväisten teemojen äärelle: jotkut käyttäytyvät toisia kohtaan tylysti, esiintymisjännitys voi vaivata ketä tahansa eikä aina voi voittaa. Sävy ei silti ole osoitteleva vaan innostava ja lievän humoristinen.

Näissä kirjoissa on kaikki myös ulkoisesti kohdillaan. Ne ovat pehmeäkantisia, käteen mahtuvan kokoisia, iloisen värikkäitä, kullankimalteisiakin ja sopivat sekä pojille että tytöille.

Sivuja on melkein parisataa, mutta teksti on kookasta ja harvaa ja kuvia on paljon. Jos osaa lukea jo melko sujuvasti, Hotelli Flamingo on sopiva valinta.

Olen odotellut, milloin ensimmäinen koronaeristyksestä kertova romaani tulee vastaan. Alex Milwayn englanninkielisiltä verkkosivuilta sellainenkin löytyy. Hotelli Flamingo -sarjan viidennen, tavallista ohuemman osan voi ladata sieltä ilmaiseksi itselleen. Nähtäväksi jää, painetaanko ja suomennetaanko se.

