Kirja-arvio: Martta Kaukosen taidokas trilleri ei istuta lukijaa terapiatuoliin, mutta myllää silti ajatukset umpisolmuun

Martta Kaukonen: Terapiassa. 407 sivua. WSOY.

Älä anna nimen hämätä. Elokuvakriitikko Martta Kaukosen esikoisteos on kaikkea muuta kuin self help -henkistä opastusta. Valmistaudu siis sukeltamaan syvälle mielen sopukoihin ja valheiden verkostoon.

Tarina saa alkunsa, kun sarjamurhaajaksi itsensä mieltävä Ira astelee julkkisterapeutti Clarissan vastaanotolle.

Lapsuuden traumoista syntyneen panssarin purkamisessa on kuitenkin vaaransa.

Nokkelasti punottu juoni soljuu eteenpäin neljän usein vaihtuvan kertojan voimin. Muita henkilöitä on vähän, joten lukija pysyy hyvin kartalla. Tai ainakin luulee pysyvänsä.

Kaukonen onnistuu vedättämään kerta toisensa jälkeen: juuri kun luulee päässeensä kärryille, kertoja vaihtuu ja kohtaus kiepsahtaa ympäri.

Takakannessa kirjaa kuvaillaan koukuttavaksi psykologiseksi trilleriksi Gillian Flynnin hengessä. Flynnin Kiltin tytön olen nähnyt vain elokuvana. Yhtäläistä on ainakin se, että ensivaikutelmaan ei pidä koskaan luottaa.

Juonesta en paljasta enempää etukäteen. Se kannattaa pureskella itse pala palalta, jotta loppuhuipennuksesta saa kaiken irti.

Vauhtia on kirjan loppupuolella ehkä hieman liikaakin, sillä yllätyksiä riittää viimeisille sivuille saakka. Ajatusten jäähdyttelyyn kannattaa varata tovi aikaa vielä lukurupeaman jälkeen.

