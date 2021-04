Kirja-arvio: Pitkä ystävyys kirvoitti kirjoittamaan tarinan lapsille – Purkissa-kirja on vähäeleinen, kaunis tarina ystävyydestä

Kirjan kuvitusta / Deborah Marcero / Kumma-kustannus

Deborah Marcero: Purkissa. Suomennos: Mari Nurminen. 40 sivua. Kumma

Leevi on keräilijä, joka pyydystää purkkeihin erilaisia asioita: kukkia, sulkia, kiviä. Kun Leevi tapaa Elvin, he alkavat kerätä talteen myös jotain aivan muuta. Sateenkaaria, meren ääntä, lumisadetta enteilevää tuulta. Kurkistellessaan purkkeihin he muistavat kaikki ihmeelliset asiat, joita ovat yhdessä nähneet ja kuulleet. Kunnes tulee hyvästien aika.

Kuten monet lastenkirjat Purkissa-kirjan (alkuperäisteos In a Jar) tarina kertoo ystävyydestä. Vähäeleinen teksti yhdessä sarjakuvamaisen, yksinkertaisen ja tyylikkään värimaailman kanssa luovat samaan aikaan herkän ja voimakkaan tarinan.

Kirjan on kirjoittanut ja kuvittanut yhdysvaltalainen taiteilija ja kirjailija Deborah Marcero. Hän on kertonut rakastavansa valon vaihteluiden kuvaamista kamerallaan, mikä näkyy hienosti piirroksissa.

Marcerolla on kiinnostava kytkös Suomeen, josta myös ajatus Purkissa-tarinan kirjaan on saanut alkunsa.

1990-luvun alussa Marcero tutustui suomalaiseen vaihto-opiskelijaan Mari Nurmiseen Yhdysvalloissa. Ystävyys jatkui opiskeluvuoden jälkeenkin. Valtameren yli on lentänyt pitkiä kirjeitä, musiikkia c-kasetteina ja kirjoja. Viimeksi ystävykset ovat tavanneet kasvokkain toisensa vuonna 1995.

Purkissa kirja muistuttaakin Marceron ja Nurmisen ystävyyden tarinaa. Kun Elvi muuttaa pois, purkkiin kerätyt kokemukset kulkevat ystävysten välillä postitse. Kirjailija on kertonut, että tarina on ystävyyden ylistys. Se on myös kertomus muistojen keräämisen ja jakamisen tärkeydestä.

Kirjan on kääntänyt suomeksi Mari Nurminen.