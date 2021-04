Kirja-arvio: Hulmuava tarina erilaisuudesta ja rohkeudesta

Jani Toivola & Saara Obele: Poika ja hame. 40 sivua. Otava.

Lasten maailma on usein jaettu tyttöjen ja poikien juttuihin, mutta entä jos poika tahtoo pukea päälle äidin punaisen hameen?

Lastenkirja on entisen kansanedustajan, näyttelijä, kirjailija Jani Toivolan ensimmäinen. Kirjassa hän käsittelee itselleen läheistä aihetta, erilaisuutta. Toivola on kertonut kamppailleensa sen kanssa lapsena paljon. Poika ja hame -kirjan tarinan hän on kertonut olevan sekoitus hänen omaa ja tyttärensä lapsuutta.

Hulmuavat hameenhelmat kiehtovat tarinan Ronia. "Ikkunasta tulevassa katulampun valossa hame kiiltää jännittävästi. Kangas tuntuu pehmeältä. Roni pujottaa hameen varovasti päälleen. Käsissä kihelmöi ja sydän hakkaa niin kovaa, että se tuntuu ohimoilla asti. Ronia hymyilyttää. Vaikka huoneessa on hämärää, ei häntä pelota ollenkaan. Ronista tuntuu kuin hän olisi nousemassa lentoon."

Äiti suuttuu, kun saa selville, että Roni on sovittanut hametta. Koulussa Roni kävelee aina poikien rinkiin, vaikka haluaisi oikeasti leikkiä tyttöjen kanssa. Mitä tapahtuu, kun Roni vetää äidin hameen koulun välitunnilla päällensä?

Kirjaa googlettaessa törmään kiinnostavaan historiatietoon. 1900-luvun alussa pienet, alle kuusivuotiaat lapset tavattiin pukea valkoiseen, usein röyhelöiseen tunikaan tai mekkoon sukupuolesta riippumatta. Se, mitä pidetään kunakin aikana maskuliinisena tai feminiinisenä, vaihtelee. Ja silti, tyttömäisesti pukeutuva poika saattaa herättää huolta ja ärsytystä.

Poika ja hame on ikiaikainen tarina rohkeudesta olla erilainen. Kirja käsittelee aihetta hieman alleviivaten, vaikka onkin tärkeä jokaiselle lapselle; hyväksytäänkö minut sellaisena kuin olen?

