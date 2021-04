Kirja-arvio: Ella ja kaverit siirtyvät etäkouluun, eikä kaikki tietenkään suju ongelmitta Timo Parvelan uusimmassa hupailussa

Timo Parvela: Ella ja kaverit etäkoulussa. 83 sivua. Tammi.

Ella kavereineen on jälleen uuden seikkailun edessä. Opettaja aikoo osallistua television Talitintti-kykykilpailuun, mutta kolmasluokkalaiset eivät oikein usko, että opettaminen on ensimmäiselle sijalle saatteleva taito. Niinpä lasten on itse turvattava opettajan kilpailumenestys.

Suuri suunnitelma ja koko muukin elämä heittää kuitenkin häränpyllyä, kun uusi virus panee suunnitelmat uusiksi. Syyslomareissut vaihtuvat käsidesin lotraamiseen eikä luokkahuoneisiin ole enää asiaa. Etäkoulussa istutaan tietokoneiden ääressä, ja välillä jonkun kuva jäätyy, niin ettei oppitunti voi jatkua.

Eriskummallisessa tilanteessakin Ella ja kaverit jatkavat juoniensa punomista.

Timo Parvelan rakastettu Ella ja kaverit -sarja sai tänä keväänä ajankohtaisen jatko-osan, jossa etäelämän haasteita katsellaan lasten näkökulmasta. Kirja on täynnä Parvelalle ominaista kujeilua, ja vauhdikasta tarinankerrontaa kiihdyttää entisestään Anni Nykäsen sarjakuvamainen kuvitus.

Kaiken kohelluksen keskellä kirjan juoni ei kuitenkaan tunnu kovin yhtenäiseltä. Kykykilpailusta siirrytään etäarkeen saumoja silottelematta. Niinhän se toki oli oikeassakin elämässä, mutta nyt lukijalla on olo, että tässä on lähdetty kirjoittamaan yhtä kirjaa, mutta päädyttykin aivan toiseen teokseen.