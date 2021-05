Kirja-arvio: Riemukas retki sateenkaariperheen matkassa avartaa lasten ja aikuisten perhekäsitystä

Sulon ja Elsin uudet naapurit on tervetullut uutuus lastenkirjahyllyllä.

Kirjailijan kuva: Linda Achrén / Otava

Susanna Silvander-Rosti: Sulon ja Elsin uudet naapurit. 31 sivua. Otava.

Kaksoset Sulo ja Elsi sekä heidän kaksi äitiään muuttavat uuteen kotiin ja tutustuvat muihin alueen perheisiin.

Kirja esittelee erilaisten perheiden kirjoa muun muassa maahanmuuttaja-, yksinhuoltaja- ja uusperheen kautta. On perhe, jossa isä on pyörätuolissa sekä perhe, jossa ei ole lapsia lainkaan.

Kirja ei kuitenkaan takerru erilaisuuteen. Perheiden monimuotoisuus tulee esiin tutustumisen ja yhteisen tekemisen kautta. Lapsille kirja on ennen kaikkea hauska kertomus, mitä kaikkea voi uusia ihmisiä kohdatessa tapahtua.

Kirjoittaja Susanna Silvander-Rosti tunnetaan Kaksi äitiä ja kaksoset YouTube-kanavastaan, jossa hän kertoo vaimonsa Ella Rostin kanssa sateenkaariperheen elämästä.

Riemastuttava kuvitus on Nadja Sarellin käsialaa.

Hauskaa on, että kirjan päähenkilöt, Sulo ja Elsi sekä äiti S. ja äiti E., muistuttavat tunnistettavasti eläviä esikuviaan.

Pienet yksityiskohdatkin ilahduttavat: Supersankarilla on silmälasit, ja kaksosia ei ole puettu samanlaisiin vaatteisiin.

Tarina saa kaipaamaan aikaa, jolloin tosiaan saattoi vain pimpottaa naapureiden ovikelloa ja lompsia sisään. Korona-aikaa on eletty jo niin pitkään, että on ehtinyt unohtaa, mitä spontaani kyläily on.

Kevätmäki tuntuu epätodellisen idylliseltä paikalta asua, mutta se lastenkirjalle suotakoon.

Kirja uppoaa ehkä parhaiten leikki-ikäisiin lapsiin, mutta jo alle kaksivuotiaskin voi hyvin jaksaa keskittyä kuunteluun ja katseluun, sillä tekstiä ei ole kovin paljon yhdellä sivulla.

Kun omien lasten eteen kantaa uusia kirjoja, ne voi yleensä nopeasti jakaa kolmeen pinoon. On kirjoja, joista lapset pitävät. On kirjoja, joista aikuiset pitävät. Sitten on kirjoja, joista sekä lapset että aikuiset pitävät.

Sulon ja Elsin uudet naapurit löytyy jälkimmäisestä pinosta.