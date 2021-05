Elokuva-arvio: Oivallisessa tanskalaiselokuvassa juhlitaan niin räväkästi, että se saa unohtamaan koko koronan – Oscarin voittanut Yhdet vielä kertoo opettajista, jotka päättävät olla joka päivä humalassa

Henrik Ohsten

Yhdet vielä on Vinterbergin ja Mikkelsenin toinen yhteinen elokuva. Heidän ensimmäinen yhteistyö oli vuoden 2012 elokuva Jahti.

Tanskalaisen ohjaajan Thomas Vinterbergin tuoreimmassa elokuvassa opettajista koostuva miesporukka päättää kokeilla, miten päivittäinen humala vaikuttaa sosiaalisiin toimiin.

Martin (Mads Mikkelsen) työskentelee historianopettajana, jonka työ ja henkilökohtainen elämä ovat olleet hyvin pitkään kurjaa. Eräillä syntymäpäivillä mainitaan psykiatri-filosofi Finn Skårderud, jonka mukaan ihmisen kuuluu olla joka päivä vähintään 0,05 promillen humalassa, jotta olotila olisi parempi. Neljästä enemmän tai vähemmän onnettomasta miehestä koostuva porukka päättää kokeilla menetelmää, ja kirjoittaa siitä samalla esseen, jottei meno olisi pelkkää huvittelua. Yksi miehistä vielä toteaa, että kyseessä ei ole alkoholismi, sillä he kykenisivät lopettamaan juomisen milloin vain haluaisivat.

Martin huomaa pystyvänsä työskentelemään koululla paremmin alkoholin avulla, ja välit vaimoon tuntuvat paranevan. Kuten saattaakin jos arvata, alkoholi alkaa maistua entistä enemmän ja pienestä humalasta ajaudutaan vähitellen paljon vakavampaan tilaan.

Yhdet vielä on oivallinen tanskalainen elokuva, josta on vaikea irrottaa humoristisia seikkoja, sillä liialliselle alkoholin nauttimiselle on hyvin ristiriitaista nauraa. Kaupassa riehuvat miehet aiheuttavat aluksi koomisia hetkiä, mutta varsinkin Thomas Bo Larsenin näyttelevän Tommyn alkoholisoituminen tuo komedialta vaikuttavaan tarinaan sääliä, joka pitää elokuvan tasapainossa komiikan ja draaman kanssa.

Bo Larsenin huikea roolityö ylittää melkein pääroolin tekevän Mads Mikkelsenin. Mikkelsenin roolista löytyy ripaus vuoden 2012 Jahti-elokuvan Lucasia, jossa häntä syytetään väärillä todisteilla pedofiiliksi. Martin on kuitenkin Lucasia paljon ärhäkkäämpi, joka ajautuu kuilun pohjalle ihan omasta syystä, eikä vain pienen vahingon takia. Mikkelsenin roolisuoritus on vaikuttava, sillä hän osaa esittää säälittävän hajamielistä opettajaa sekä villiä aviomiestä, jolla on erinomaiset tanssiliikkeet.

Elokuva on täydellisesti valmistunut juuri korona-ajalle, sillä räväkät juhlakohtaukset saavat unohtamaan koko pandemian. Elokuvan loppu on ajatuksia herättävä ja katsoja saa itse päättää, mitä päähenkilö siinä mahtaa ajatella.

Yhdet vielä voitti viime kuussa parhaan vieraskielisen elokuvan Oscarin ansaitusti. Ohjaaja Thomas Vinterberg kertoi puheessaan menettäneensä Ida-tyttärensä onnettomuudessa elokuvan tekoaikana. Yhdet vielä on omistettu hänelle.

Yhdysvallat on tekemässä elokuvasta omaa versiotaan, jossa pääosan esittää näillä näkymin Leonardo DiCaprio.

Yhdet vielä (Druk) ensi-illassa tänään 21.5.2021.

Rolf Konow

Psykologian-, historian-, musiikin- ja liikunnanopettajan jatkuva juominen ei menekään ihan putkeen.